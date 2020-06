LEHDISTÖTIEDOTE 3.6.2020, KLO 07:30



Nordic ID Oyj, reaaliaikaiseen tuoteseurantaan ja itsepalveluratkaisuihin erikoistunut teknologiayhtiö, on kehittänyt RFID-teknologiaan perustuvia automatisoituja itsepalveluratkaisuja, jotka mahdollistavat miehittämättömien itsepalvelukauppojen ketterän toteuttamisen. Neste käyttää Nordic ID:n RFID-ratkaisuja uudenlaisissa täysin automatisoiduissa Easy Deli -kaupoissaan.

Kaupan ala on vahvassa murroksessa kuluttajien muuttuneen ostoskäyttäytymisen seurauksena. Kuluttajat toivovat kivijalkaan verkko-ostamisen helppoutta ja vaivattomuutta sekä mahdollisuutta käydä kaupassa ympäri vuorokauden lähellä omaa kotiaan. Muuttunut kuluttajakäyttäytyminen yhdistettynä kestävän kehityksen trendiin kasvattavat uudenlaisten kauppakonseptien kysynnän.

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Nesteen kanssa Easy Deli -kaupan kehittämisessä. Yhteistyö ja palvelukonseptin kehittäminen on ollut erittäin mielenkiintoista ja ratkaisuhakuista. Olen ylpeä meidän osaamisestamme, sekä siitä, että olemme mukana luomassa uudenlaista kauppakonseptia, joka tarjoaa uuden ja modernin asiakaskokemuksen. Kaupan alalla voittajiksi nousevat tulevaisuudessa ne, jotka kykenevät parhaiten vastaamaan muuttuviin kuluttajatottumuksiin,” sanoo Juuso Lehmuskoski, Nordic ID:n toimitusjohtaja.

”Easy Deli -kauppaa kehittäessä meille oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyisi yhdessä meidän kanssamme toteuttamaan meille räätälöidyn kokonaisratkaisun. Nordic ID:n valintaan vaikuttivat yhtiön teknologia- ja palveluosaamisen lisäksi myös ratkaisukeskeinen asenne”, kertoo Nesteen automatisoiduista palveluista vastaava Jukka Peltoniemi.

RFID-teknologia automatisoitujen kauppojen mahdollistajana

”Idea ratkaisun kehittämiseen lähti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksesta ‒ ostoksia halutaan tehdä silloin kun itselle parhaiten sopii, läheltä ja ympäri vuorokauden. Ihmiset välttävät nykyään jonottamista ja voivat jopa jättää ostokset tekemättä, jos jono koetaan liian pitkäksi. Perinteisillä viivakoodiperusteisilla itsepalvelukassoilla asioiminen saattaa kestää jopa kauemmin kuin miehitetyllä kassalla”, kertoo Lehmuskoski.

RFID-sensoriteknologia (radio frequency identification) mahdollistaa yksittäisen tuotteen yksilöinnin ilman näköyhteyttä, jolloin sen avulla voidaan skannata suuria määriä tuotteita muutamassa sekunnissa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kaupan rutiinitehtävien automatisoinnin ja sujuvoittamisen sekä nopean inventoinnin tekemisen. RFID myös vähentää lukuvirheiden määrää, kun jokaista tuotetta ei tarvitse skannata erikseen kuten viivakoodipohjaisissa ratkaisuissa.

”Easy Deli -konseptin kehitysvaiheessa vertailimme erilaisia automatisoidun itsepalvelukaupan rakentamisen mahdollistavia teknologioita. RFID-teknologia täytti vaatimuksemme ja valikoitui sopivimmaksi vaihtoehdoksi aidosti helpon ja sujuvan ostokokemuksen kehittämiselle”, toteaa Peltoniemi Nesteeltä, ja jatkaa ”Easy Delin tuotelukija on ensimmäinen lajissaan Suomessa, ja se on harppaus eteenpäin perinteisiin itsepalvelukassoihin verrattuna. Ostokokemus on huomattavasti aiempaa nopeampi ja helpompi. Lähin verrokki löytyy Kiinasta, josta on saatu positiivista palautetta asioimisen vaivattomuudesta.”

Neste avaa RFID -teknologiaa hyödyntävän Easy Deli -kaupan 3.6 Helsingin keskustaan. Kesän aikana avataan myös toinen vastaava Easy Deli -kauppa pääkaupunkiseudulle. Lisäksi vuoden 2020 aikana Nesteen tavoitteena on avata useampi Easy Deli -kauppa Latvian Riikaan.

Teknologiana RFID tarjoaa monta etua automatisoidun itsepalvelukaupan rakentamiselle verrattuna kameroihin tai vaakoihin pohjautuviin ratkaisuihin. Nordic ID:n miehittämätön S/MART –kauppakonsepti mahdollistaa myymälärakenteen ketterän räätälöinnin asiakkaan tarpeen mukaan ja sopii myös pienempien toimijoiden budjetteihin. Myös käyttöönotto ja ylläpito on helppoa ja kustannustehokasta. Lisäksi valikoima ja pohjaratkaisu ovat helposti muunneltavissa tarpeiden muuttuessa. Monikäyttöisyytensä ansiosta S/MART soveltuu mitä erilaisimpiin toimintaympäristöihin, kuten esimerkiksi hotelleihin, itsepalveluvarastoihin tai toimistohotelleihin.

RFID-teknologiaa on hyödynnetty jo pitkään vaatekaupassa. Päivittäiskaupassa RFID:n käyttöönoton hidastajina ovat olleet nesteet ja metallit, jotka ovat aiemmin vaikeuttaneet luotettavan RFID-tunnisteiden luennan.





Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. Lisätietoa: nordicid.fi .

