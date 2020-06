June 03, 2020 02:00 ET

June 03, 2020 02:00 ET

HAMILTON, Bermuda, June 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) hat heute bekannt gegeben, dass eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften eine Rückversicherungstransaktion mit der Aspen Insurance Holdings Limited zur Deckung von ungünstigen Entwicklungen (Adverse Development Cover, ADC) abgeschlossen hat.



Im Rahmen der Transaktion hat Enstars Tochtergesellschaft Rückversicherungsverluste, die bis einschließlich 31. Dezember 2019 in einem diversifizierten Mix aus Sach-, Haftpflicht- und Spezialsparten in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa auftraten, gegen eine Prämie von 770 Mio. US-Dollar übernommen.

Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und der Erfüllung verschiedener anderer Abschlussbedingungen.

Über Enstar

Enstar ist ein vielschichtiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Specialty-Underwriting-Services über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, ein mit A- bewerteter Spezialversicherungskonzern mit mehreren globalen Versicherungsplattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd’s Syndicate 609 verwaltet und versichert. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .