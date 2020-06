COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE RENAULT ANNONCE LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE CREDIT DE 5 MILLIARDS D’EUROS BENEFICIANT DE LA GARANTIE DE L’ETAT FRANÇAIS

Boulogne-Billancourt, le 3 juin 2020 – Le Groupe Renault annonce la mise en place avec un pool de banques d’une convention d’ouverture de crédit d’un montant total maximum de 5 milliards d’euros bénéficiant d’une garantie de l’Etat français.

Cette ouverture de crédit, qui pourra être utilisée en tout ou partie, permettra d’assurer le financement des besoins de liquidité du groupe, dans un contexte de crise sans précédent.

Les principales caractéristiques de cette ouverture de crédit sont les suivantes :

un montant total maximum de 5 milliards d’euros, pouvant être tiré en tout ou partie et en une ou plusieurs fois d’ici le 31 décembre 2020 ;

Une maturité initiale de chaque tirage de 12 mois, avec faculté pour Renault de proroger la maturité de trois ans ;

une garantie de l’Etat français à hauteur de 90% du montant total emprunté ;

Un pool bancaire composé de cinq banques : BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis et Société Générale.

