Amsterdam / ’s-Hertogenbosch, 3 juni 2020

Ernst Jansen is benoemd tot Chief Operating Officer (COO) van Kempen Capital Management (Kempen). Hij volgt hiermee Erik Luttenberg op. Ernst Jansen neemt deze rol op zich naast zijn huidige rol als COO van Van Lanschot Private Banking. In de nieuwe functie is hij ook benoemd in de statutaire directie van Kempen.

Constant Korthout, (CFRO) van Van Lanschot Kempen, licht toe: ‘We zijn verheugd dat Ernst deze nieuwe verantwoordelijkheden naast zijn huidige rol op zich wil nemen. Deze benoeming past geheel in de strategie naar een volledig geïntegreerd wealth managementmodel in 2023. Op deze wijze kunnen we onze efficiëntie en productiviteit verhogen en meer als één groep optreden. We danken Erik voor zijn jarenlange bijdrage aan onze organisatie en wensen Ernst veel succes met zijn nieuwe werkzaamheden.’





Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com





Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten op een duurzame manier. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

