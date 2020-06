TORONTO, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada a créé un Centre de ressources COVID-19 + Crédit pour aider les consommateurs à mieux comprendre les répercussions de la pandémie sur leurs finances et leur crédit. Le Centre fournit des renseignements sur la gestion des finances et les mesures à prendre pour atténuer les répercussions négatives sur leur crédit en ces temps difficiles. Les consommateurs qui s’interrogent sur les paiements différés et les répercussions possibles sur leur pointage de crédit pourront également y trouver des conseils et des renseignements utiles.



Plus précisément, les consommateurs qui s’interrogent sur les paiements différés et leur solvabilité peuvent consulter les ressources suivantes :

« Nous sommes conscients que la pandémie a créé une grande incertitude pour des millions de Canadiens, ce qui leur a donné de la difficulté à payer leurs factures et a grandement compliqué leurs décisions financières, a déclaré Carrie Russell, présidente d’Equifax Canada. Nous sommes déterminés à aider tous les Canadiens à avoir confiance en leur capacité à gérer leur crédit, peu importe leur situation. Nos ressources aident à fournir des réponses aux personnes qui en ont besoin. »

« Pour s’assurer que les renseignements contenus dans leur dossier de crédit sont exacts, il est important que les consommateurs vérifient régulièrement leur dossier de crédit, surtout après avoir conclu une entente de paiement différé avec leurs prêteurs », a ajouté Mme Russell.

Equifax Canada est consciente des difficultés auxquelles font face les consommateurs et continue de travailler avec les intervenants de l’industrie pour définir les spécifications de déclaration des données, qui visent à atteindre les objectifs clés suivants :

Aider à minimiser les répercussions négatives des programmes de paiements différés sur la solvabilité des emprunteurs (consommateurs et entreprises).

Offrir un soutien aux fournisseurs de données qui peuvent avoir une capacité limitée à déclarer des données sur les paiements différés des comptes conformément aux spécifications de déclaration existantes pour la production normalisée de rapports sur les paiements différés.

Maintenir des pratiques de gestion des dossiers de crédit justes et exactes conformément aux exigences réglementaires.

Assurer l’uniformité des rapports et du traitement des données par Equifax et TransUnion.

Les agences d’évaluation du crédit utilisent différentes sources pour recueillir des renseignements, et tous les tiers ne relèvent pas systématiquement des deux agences d’évaluation du crédit. Cela signifie que les dossiers de crédit d’un consommateur peuvent contenir des renseignements différents. Il est important de vérifier régulièrement les dossiers de crédit pour mieux comprendre votre situation de crédit actuelle et détecter toute information inexacte ou incomplète. Les consommateurs peuvent actuellement obtenir leur dossier de crédit Equifax Canada gratuitement sur le site Web de l’entreprise : https://www.consumer.equifax.ca/personnel/produits/dossier-de-credit/



