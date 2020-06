TORONTO, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le sens d’un chez-soi est un concours national d’écriture en soutien à Habitat pour l’humanité Canada qui demande aux élèves de 4e, 5e et 6e année de partager ce qu’un chez-soi signifie pour eux. Plus de 10 200 élèves ont participé au concours Le sens d’un chez-soi cette année, établissant un nouveau record. Trois grands gagnants, un de chaque niveau scolaire, ont remporté une subvention de 30 000 $ versée à un chantier local d’Habitat pour l’humanité. Neuf finalistes ont remporté une subvention de 10 000 $ versée à leur filiale locale d’Habitat. Chaque participation d’élève a aussi permis d’amasser un don de 10 $ pour sa filiale locale d’Habitat. À une période où beaucoup de filiales locales d’Habitat luttent contre les répercussions financières de la COVID-19 sur leurs activités, ce concours a permis d’amasser plus de 280 000 $. Ces fonds grandement nécessaires serviront à bâtir des maisons pour des familles ayant besoin d’un endroit sûr et sécuritaire où elles se sentiront chez elles.



Gagnants des grands prix

La gagnante du grand prix pour la 6e année est Nyra Calamiong, de Toronto, en Ontario, qui consacre sa subvention à bâtir des maisons avec Habitat pour l’humanité du Grand Toronto. Cliquez ici pour lire le poème gagnant de Nyra : « Ma maison, l’endroit le plus important pour moi ».

Nathan Papps, de Victoria, en Colombie-Britannique, est le gagnant du grand prix pour la 5e année. Sa subvention sera versée à Habitat pour l’humanité Victoria. Cliquez ici pour lire le poème gagnant de Nathan : « Là où mon cœur bat ».

Gagnante du grand prix pour la 4e année, Ines Casanova, de Toronto, en Ontario, versera sa subvention de 30 000 $ à Habitat pour l’humanité du Grand Toronto. Cliquez ici pour lire le poème gagnant d’Ines : « Chez moi : les possibilités sont infinies ».

« Il est très inspirant de lire dans leurs œuvres ce qu’un chez-soi signifie pour ces élèves, explique Julia Deans, présidente et directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. Un endroit décent et abordable où l’on se sent chez soi est quelque chose que beaucoup trop de Canadiens n’ont pas. Or, l’importance d’avoir un chez-soi sûr et sécuritaire n’a jamais été aussi évidente qu’en ces temps difficiles. »

Le concours Le sens d’un chez-soi n’aurait pu avoir lieu sans le généreux soutien de notre commanditaire-fondateur, Genworth Canada.

« J’aimerais féliciter tous les gagnants du concours et remercier tous les élèves qui ont partagé leurs œuvres sur ce qu’un chez-soi signifie pour eux. Depuis 2007, le concours Le sens d’un chez-soi a permis à des jeunes de devenir des membres plus engagés et compatissants de la collectivité tout en leur enseignant l’importance d’un logement abordable. Nous sommes fiers d’être un commanditaire-fondateur de cette initiative », affirme Stuart Levings, président-directeur général de Genworth Canada.

En plus du soutien du commanditaire-fondateur Genworth Canada, le concours Le sens d’un chez-soi n’aurait pas été possible sans les prix offerts par Revera Inc. et le jury formé de représentants du Silver Hotel Group, deux autres commanditaires.

Découvrez tous les textes gagnants au meaningofhome.ca/fr/gagnants-2020/.

Finalistes — 4e année

Tiana Sanko Gilbert Plains, Manitoba Habitat pour l’humanité Manitoba Lake Severin Kingsville, Ontario Habitat pour l’humanité Windsor-Essex Christopher Valdes Toronto, Ontario Habitat pour l’humanité Grand Toronto

Finalistes — 5e année

Mehtab Cheema Edmonton, Alberta Habitat pour l’humanité Edmonton Alice Hopkins Comox, Colombie-Britannique Habitat pour l’humanité Île de Vancouver-Nord Cortez Rivera Headingley, Manitoba Habitat pour l’humanité Manitoba

Finalistes — 6e année

Siena Hopkins-prest Peterborough, Ontario Habitat pour l’humanité Peterborough-Kawartha Emily Phillips London, Ontario Habitat pour l’humanité centre de l’Ontario Natalie Zhou Richmond Hill, Ontario Habitat pour l’humanité Grand Toronto

À propos du commanditaire-fondateur : Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC), par l’entremise de sa filiale, Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada (« Genworth Canada »), est le plus important assureur hypothécaire résidentiel privé au Canada. L’entreprise fournit de l’assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui permet aux nouveaux acheteurs de maison d’accéder plus facilement à la propriété. Genworth Canada se distingue par l’excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement novatrice et un cadre de gestion du risque solide. Grâce à son leadership éclairé et à l’attention qu’elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Genworth Canada soutient le marché de l’habitation depuis plus de deux décennies. En date du 31 mars 2020, Genworth Canada détenait un actif total d’une valeur de 6,6 milliards de dollars et 3,4 milliards de dollars en capitaux propres. Pour plus de renseignements, visitez le www.genworth.ca/fr.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui œuvre à bâtir un monde où chacun dispose d’un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble des collectivités afin d’aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 53 filiales locales travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons une fondation solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Pour plus d'information, visitez le www.habitat.ca/fr.

