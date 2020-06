OTTAWA, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) annonce avec fierté le lancement, sous la division HEXO cannabis médical, d’un nouveau format de 30 grammes de fleurs de sa populaire souche Tsunami à haute teneur en THC.



Depuis 2015, HEXO vise à fournir du cannabis médical de haute qualité aux clients canadiens. Il y a un an, la Société a modifié son emballage médical pour se conformer à la réglementation sur le cannabis, entraînant une réduction des formats de produits. HEXO est fière de lancer un nouveau format de 30 g présenté dans un sachet refermable, étanche aux odeurs et à l'épreuve des enfants.

« Nous savons que nos clients médicaux attendaient cette opportunité pour acheter un plus grand volume de cannabis sans emballage excessif », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur d'HEXO. « Notre fleur Tsunami bénéficie d'un contrôle de l'humidité amélioré pour une fraîcheur maximale et pour favoriser une densité idéale des fleurs ».

Le passage à un format plus grand et à un nouveau type d'emballage est une étape importante dans le parcours de HEXO vers la durabilité et offre aux clients médicaux une option plus discrète pour les commandes de gros volumes.

« Chez HEXO, le cannabis médical a une longue histoire. Nous offrons à nos clients la livraison gratuite et nous absorbons la taxe d'accise fédérale en leur nom », a ajouté M. St-Louis. « Ce produit est offert exclusivement aux clients médicaux et nous nous réjouissons à la perspective de proposer bientôt d'autres variétés dans ce format ».

À propos d’HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d’autres documents d’information continue que l’on peut trouver sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

