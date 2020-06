MALTA, June 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die globale Wirtschaft infolge der COVID-19-Pandemie fast überall im Abschwung befindet und Arbeitslosenzahlen weltweit steigen, verzeichnet die Kryptobranche aktuell eine positive Entwicklung. Seit dem dramatischen Rückgang des BTC im März auf ca. 250.000 Transaktionen pro Tag ist die Gesamtzahl bestätigter Transaktionen pro Tag nach Angaben von Blockchain.com stetig gewachsen, während das Gesamthandelsvolumen an wichtigen Bitcoin-Börsen im März auf 684,4 Millionen USD angestiegen ist. Die COVID-19-Pandemie hat die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen zweifellos beschleunigt und mehr Menschen dazu ermutigt, auf Bitcoin anstelle der traditionell als sicher geltenden Anlagen wie Gold, Aktien und Immobilien zu setzen.



Angesichts wachsender Geschäftschancen und der steigenden Nachfrage im Bereich Kryptohandel erweitert OKEx seine weltweite Präsenz in bisher 180 Ländern und Regionen auf verschiedene weitere Regionen. „Es ist eine spannende Zeit für OKEx. Wir planen, neue Niederlassungen in weiteren Regionen zu eröffnen, um unseren Nutzern einen besseren Service zu bieten. Wir haben bereits damit begonnen, hochmotivierte Blockchain-Experten einzustellen, um gemeinsam erfolgreich zu wachsen. Wir erwarten einen 100% igen Anstieg der Gesamtzahl unserer Mitarbeiter innerhalb von zwei Jahren, die dann Kunden aus der ganzen Welt betreuen werden“, so Jay Hao, CEO von OKEx.

Jay hat außerdem verraten, dass OKEx in den europäischen Ländern ein Beacon-Programm startet, um Menschen zu unterstützen, die sich während des Lockdowns für die aufstrebende Blockchain- und Kryptotechnologie interessieren. Für OKEx ist das Programm zudem eine Gelegenheit, potenzielle Talente für das Unternehmen zu fördern.

Für das OKEx Beacon-Programm werden insgesamt sechs Teilnehmer für ein exklusives einmonatiges Mentoring-Programm mit CEO Jay Hao und Director of Financial Markets Lennix Lai ausgewählt. Die Mentees können einmal pro Woche an einer 30-minütigen Mentoring-Sitzung über Telegram teilnehmen. Darüber hinaus nehmen sie an Meisterkursen teil, die von Branchenexperten zu einem bestimmten Thema aus dem Bereich Blockchain und Krypto gehalten werden. Sie erhalten tägliche Nachrichtenzusammenfassungen sowie Informationen zu aktuellen Forschungsarbeiten und Produktwissen aus der Branche. Dabei werden sie vom OKEx-Team unterstützt, und Teilnehmer mit herausragenden Leistungen erhalten die Chance, künftig im OKEx-Team zu arbeiten.

Über OKEx

OKEx ist der weltweit größte und vielfältigste Marketplace für Kryptowährungen. Kryptohändler, Miner und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt nutzen die Plattform, um ihre Krypto-Assets zu verwalten, Investitionsmöglichkeiten zu optimieren und Risiken abzusichern. Wir bieten Spot-Handel und Derivathandel – unter anderem Termingeschäfte, Perpetual Swap und Optionen – für die wichtigsten Kryptowährungen, und geben Investoren so einen hohen Grad an Flexibilität bei der Entwicklung ihrer Strategien zur Gewinnmaximierung und Risikominderung.