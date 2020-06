MONTRÉAL, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a le plaisir d’annoncer qu’il a signé une lettre d’intention le 28 mai 2020 pour la vente d’une installation de transformation du biogaz en gaz naturel renouvelable (GNR) pour un total de plusieurs millions de dollars, émanant d’un grand client du secteur des services publics en Alberta.



Xebec s’attend à ce que la lettre d’intention se transforme en commande en attente dans les mois à venir et que la livraison du système ait lieu en 2021.

C’est une occasion de soutenir l’industrie pétrolière et gazière du Canada et de contribuer à la décarbonisation de son bouquet énergétique.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de gaz naturel. La production de gaz naturel renouvelable (GNR) peut contribuer à la réduction des émissions de carbone du gaz naturel en créant du gaz renouvelable à partir de sources de déchets organiques, qui peut être mélangée au gaz naturel fossile pour réduire l’intensité des émissions de carbone.

Le GNR présente plusieurs avantages, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’augmentation de la production d’énergie domestique, la compatibilité avec les infrastructures de gaz naturel existantes, l’amélioration de la gestion des déchets, les nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs et les municipalités, la promotion de l’économie circulaire et la création d’emplois.

Citations :

« Nous sommes heureux de constater la croissance des ventes de nos systèmes de technologies propres, car les clients restent tournés vers l’avenir durant cette pandémie et voient la nécessité à long terme de créer de l’énergie renouvelable à partir des flux de déchets organiques.

L’Alberta contribue de façon considérable à la prospérité économique des Canadiens et nous sommes ravis de voir la province adopter la production de gaz naturel renouvelable. Il s’agit du premier projet commercial de GNR en Alberta, ce qui marque une étape importante alors que la province continue d’innover et d’exploiter des technologies afin de réduire les émissions de carbone. Nous espérons que la production des gaz renouvelables se poursuivra dans les provinces de l’Ouest canadien, car les investissements dans l’infrastructure et la décarbonisation demeurent au centre des préoccupations. Le gaz naturel renouvelable permet une transition idéale entre les énergies fossiles et renouvelables, et Xebec est fier de jouer un rôle dans cette transition à travers le Canada. »

- Dr Prabhu Rao, chef de l’exploitation, Xebec Adsorption Inc.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implanté dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.xebecinc.com .

