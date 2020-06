Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyses det hermed, at GAB Invest ApS i henhold til Kapitalmarkedslovens § 38, stk. 1, har meddelt Gabriel Holding A/S, at GAB Invest ApS d. 2. juni 2020 har solgt 50.000 stk. aktier i Gabriel Holding A/S svarende til 2,65% af aktiekapitalen og stemmerne i Gabriel Holding A/S.

Efter salget af aktierne i Gabriel Holding A/S, har GAB Invest ApS en beholdning på i alt 141.239 aktier, svarende til 7,47% af aktiekapitalen og stemmerne i Gabriel Holding A/S.

