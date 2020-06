VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que le 28 mai 2020, sa filiale The Edibles and Infusions Corporation (« EIC ») a soumis son dossier de preuves de site (le « dossier de preuves ») à Santé Canada afin d’obtenir une licence de transformation standard (la « licence de transformation ») pour son usine de fabrication de produits comestibles, entièrement automatisée, de 51 000 pieds carrés située à Winnipeg, au Manitoba (« l’usine de produits comestibles »).



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a8b22f4-a728-48fa-a3d0-b65f88bf748a/fr

James Fletcher, l’un des fondateurs et directeur opérationnel d’EIC, a déclaré : « Nous avons soumis un dossier complet de preuves à Santé Canada. Si la licence le permet, nous sommes confiants dans nos délais pour être en mesure de réaliser les premières ventes de produits emballés au quatrième trimestre de cette année. Nous avons conçu nos installations de manière à être technologiquement avancées et hautement efficaces, ce qui nous positionnera avantageusement afin d’être en mesure de gérer des volumes de production élevés tout en conservant une qualité supérieure et une structure de coût avantageuse. Nous tirerons parti de nos presque 100 ans de connaissances et d’expérience dans la fabrication de confiseries afin de produire des bonbons infusés au cannabis de la meilleure qualité et ainsi perturber le marché actuel des produits comestibles à base de cannabis. »

L’installation de produits comestibles récemment achevée et prête pour la production de 51 500 pieds carrés (voir le communiqué de presse du 15 mai 2020) utilise une technologie d’équipement de pointe et lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, EIC prévoit produire plus de 250 000 morceaux de produits comestibles dosés avec précision par quart de huit heures. Grâce à l’efficacité de l’équipement de l’usine, EIC peut facilement pivoter pour fournir un dosage spécifique et des bonbons personnalisés afin de répondre aux exigences réglementaires et aux demandes de nos clients, et ce, tout en réduisant le risque de contamination ou de dégradation des intrants de cannabis. La société détient actuellement une licence de recherche et développement de Santé Canada qu’elle prévoit utiliser afin de développer et perfectionner des recettes et des formulations pour les produits comestibles de nos clients, augmentant ainsi la satisfaction des clients, réduisant le risque opérationnel et permettant à la société de rapidement générer des revenus une fois que la licence de transformation standard sera obtenue.

« Nous croyons que notre avantage technologique et au niveau de notre personnel nous donne l’opportunité d’avoir un impact significatif sur le marché des produits comestibles », a déclaré Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora. « Une fois notre licence reçue, notre capacité de produire immédiatement de multiples et différentes gammes de produits dosés avec précision à partir de notre usine de production à la fine pointe permettront à EIC d’offrir un produit de meilleure qualité et à moindre coût à l’industrie. »

Bien qu’il n’y ait aucune garantie sur les délais d’obtention de licence, la direction estime que les premiers revenus suivant l’octroi d’une licence seront engendrés au quatrième trimestre 2020.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

À propos d’Edibles and Infusions Corporation

Edibles and Infusions Corporation est une coentreprise formée entre AgraFlora et l’une des principales familles dans le domaine de la fabrication de confiseries en Amérique du Nord. En activité depuis plus de 100 ans, le partenaire de la coentreprise est l’une des plus anciennes entreprises de confiserie au Canada et fournit actuellement des confiseries et des bonbons à plus de 20 000 emplacements en Amérique du Nord. Edibles and Infusions construit une usine spécialement automatisée à cet effet à Winnipeg, au Manitoba. L’installation utilise un équipement de fabrication de pointe pour produire des produits comestibles de cannabis de qualité pharmaceutique avec un niveau de constance élevé pour une précision de dosage améliorée, des expériences de consommation constantes et une sécurité accrue pour les consommateurs. Edibles and Infusions fait partie d’un petit groupe de sociétés canadiennes à avoir obtenu avec succès une licence de recherche et développement de Santé Canada pour effectuer des tests de formulation de produits comestibles et prévoit commencer des opérations de fabrication sous licence en 2020.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Brandon Boddy

Président-directeur général

T : (604) 682-2928

Pour plus d’informations : Pour les communications en français d’AgraFlora : AgraFlora Organics International Inc. Maricom Inc. Nicholas Konkin Remy Scalabrini E: ir@agraflora.com E: rs@maricom.ca T: (800) 783-6056 T: (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné le présent communiqué et n’assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.



Mise en garde concernant les informations prospectives