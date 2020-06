MALTE, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au lendemain de l'épidémie de COVID-19, dans un contexte de ralentissement économique et de hausse des taux de chômage à l'échelle internationale, l'industrie des cryptomonnaies a gagné de l'ampleur : selon Blockchain.com, le nombre total de transactions confirmées par jour a enregistré une croissance constante depuis la chute spectaculaire du BTC en mars pour atteindre environ 250 000 transactions par jour , tandis que le volume total de trading sur les principales plateformes d'échange de Bitcoin a atteint 684,4 millions de dollars en mars. La pandémie de COVID-19 a sans aucun doute accéléré l'adoption des cryptomonnaies, incitant davantage de personnes à faire confiance au Bitcoin par rapport aux valeurs refuges traditionnelles telles que l'or, le marché boursier et l'immobilier.



Compte tenu des opportunités commerciales croissantes et de l'augmentation de la demande pour le trading de cryptomonnaies, OKEx étend sa présence dans différentes régions du monde au-delà des 180 pays et régions dans lesquels elle opère déjà. « Il s'agit d'une période passionnante pour OKEx. Nous prévoyons d'ouvrir de nouveaux bureaux dans un plus grand nombre de régions afin de mieux servir nos utilisateurs. Nous avons déjà commencé à recruter des professionnels passionnés de la blockchain pour nous développer et prospérer ensemble. Nous prévoyons une augmentation de 100 % du nombre total d'employés en 2 ans en vue de servir nos clients du monde entier », a déclaré Jay Hao, PDG d'OKEx.

M. Jay a également annoncé qu'OKEx lance son programme Beacon dans les régions européennes afin de soutenir les personnes intéressées par le monde florissant de la blockchain et des cryptomonnaies en ces périodes de confinement, ce qui constitue également une opportunité de cultiver des talents potentiels pour OKEx.

Le programme Beacon d'OKEx recrutera au total 6 personnes qui bénéficieront d'un mentorat exclusif d'un mois avec le PDG Jay Hao et le directeur des marchés financiers Lennix Lai. Une fois par semaine, elles participeront à une session de mentorat de 30 minutes sur Telegram. Elles assisteront également à des cours magistraux dispensés chaque jour par des professionnels de l'industrie sur le thème spécifique de la blockchain et des cryptomonnaies. Elles recevront quotidiennement un condensé d'actualités, des informations sur des produits, elles seront informées des recherches de l'industrie et présentées à l'équipe d'OKEx que les plus performantes d'entre elles auront la possibilité de rejoindre par la suite.

