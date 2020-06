MONTRÉAL et LONDRES, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei, une société mondiale de technologies de paiement, annonce aujourd’hui la nomination de Motie Bring au poste de directeur commercial. Monsieur Bring supervisera la stratégie commerciale et le développement des activités d’acquisition globale unifiées de Nuvei, tout en veillant à l’évolution des canaux de commercialisation numérique.



Il détient plus de 18 ans d’expérience en paiements; en effet, il a occupé différents postes de gestion et de direction dans des secteurs connexes. Pendant les sept dernières années, monsieur Bring a occupé des postes importants de gestion chez WorldPay (achetée par FIS en 2019). Son dernier rôle a été celui de gestionnaire général, EMEA, commerce électronique pour les entreprises mondiales, au cours duquel il a aussi dirigé les équipes mondiales chargées des paris commerciaux. Auparavant, il était responsable de la direction des groupes de gestion des relations en matière de contenu numérique et de paris en ligne de l’entreprise.

« Je suis très heureux que Motie se joigne à notre équipe de direction dans le cadre de ce rôle essentiel. Son bagage dans la fourniture de solutions commerciales unifiées pour certaines des marques parmi les plus importantes dans le monde entier nous apporte une valeur très intéressante, » indique Philip Fayer, président du conseil et chef de l’exploitation. « La vaste expérience de Motie dans une grande variété de marchés verticaux de commerce électronique, notamment les industries réglementées, est essentielle pour l’accélération rapide de nos initiatives d’acquisition globale. »

Monsieur Bring relèvera de Yuval Ziv, directeur général de SafeCharge et chef de l’acquisition globale de Nuvei et sera responsable de diriger la prochaine vague de croissance du commerce électronique international. Il possède une impressionnante feuille de route en gestion d’équipes à haut rendement et en mise en œuvre efficace de stratégies de paiement sans carte dans de nombreuses industries et plateformes.

« Motie est un directeur très reconnu dans l’industrie des paiements et il a accompli bon nombre de réalisations importantes, » indique Ziv. « J’ai hâte de travailler directement avec lui afin de poursuivre nos ambitieux plans de croissance mondiale. Son expérience diversifiée en matière de paiements pour différentes régions et divers produits et marchés verticaux sera cruciale pour continuer à propulser notre succès commercial à l’échelle mondiale. »

Monsieur Bring est un conférencier prolifique lors des événements de l’industrie des paiements et il rédige régulièrement des articles pour la presse professionnelle sur tous les sujets qui touchent les paiements et le commerce électronique.

« Nuvei a connu une croissance considérable au cours des dernières années, et je suis heureux de me joindre à l’équipe à un moment aussi important, » affirme monsieur Bring. « J’imagine déjà une infinité d’occasions commerciales et j’ai l’intention de définir et de mener à bien la prochaine expansion mondiale de Nuvei. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d’experts-conseils en technologie de paiement. Nous fournissons aux marchands à grande échelle, aux PME et aux partenaires de distribution des paiements omnicanaux complètement pris en charge grâce à notre vaste gamme de technologies brevetées. Nous fournissons également la technologie, l’expertise et le service à la clientèle dont les organisations de vente indépendantes, les éditeurs de logiciels indépendants, les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique ont besoin pour se démarquer. Forts de notre plateforme à service complet, connectée à l’échelle mondiale, nous avons pour vision de bâtir un réseau dans lequel nos marchands et nos partenaires peuvent réellement prospérer. Notre but est de générer pour tous des possibilités de paiement avantageuses, afin de développer des partenariats solides et durables. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com/fr-ca .

Pour en savoir plus

Louis Georgakakis

Nuvei

+1 514 670-8001

lgeorgakakis@nuvei.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34cd04ed-ab2b-4af0-b702-4331551103ea