TORONTO, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- St. Joseph Communications (SJC), a annoncé aujourd'hui que Ken Hunt a été nommé président et éditeur de SJC Media, une division qui comprendra le groupe de magazines et de propriétés numériques le plus important et le plus influent du Canada, dont Maclean's, Toronto Life, Chatelaine (anglais et français), Today’s Parent, FASHION, HELLO! Canada, FLARE, Ottawa Magazine, Canadian Business, Weddingbells, Mariage Québec et Quill & Quire. Ces titres ont un lectorat canadien combiné mensuel sur papier et numérique de plus de 10 millions.



M. Hunt a commencé sa carrière dans l'édition chez SJC en tant que stagiaire en rédaction à Toronto Life en 2003. Il a cofondé Ink Truck Media, l'une des sociétés de médias numériques les plus influentes au Canada en 2008. SJC a acquis Ink Truck en 2011. En 2012, M. Hunt a été promu au post de vice-président, Digital chez St. Joseph Media. En 2015, il a de nouveau été promu éditeur de Toronto Life et en 2019, il a été nommé vice-président exécutif et éditeur de groupe du groupe Media. Il a été nominé et récipiendaire plusieurs fois ades National Magazine Awards, notamment le premier récipiendaire du Grand Prix de l’éditeur, décerné à l’éditeur de magazines le plus remarquable au Canada.

« Je suis très fier de faire cette annonce», a déclaré Tony Gagliano, président exécutif et chef de la direction de St. Joseph Communications. «Ken a démontré un engagement indéfectible à produire les meilleures publications imprimées et numériques du pays, ainsi qu'à diriger des entreprises prospères et en croissance. Au fil des années que je l'ai connu, j'ai toujours été inspiré par la profonde conviction de Ken en un avenir radieux pour le secteur des médias. Il a réussi à négocier le marché changeant et a lancé un certain nombre de nouvelles initiatives qui ont défié les probabilités au sein de l'industrie des médias. Tout au long de sa carrière, il a dirigé ses équipes avec un objectif et une clarté rares. »

« Je suis honoré d’être dans cette position," a déclaré Ken Hunt. «Ce sont tous des titres que j'admire profondément, dirigés par les éditeurs les plus talentueux et dynamiques de l'industrie. Je crois qu'avec l'échelle, la qualité et l'attention que nous offrons, nous atteindrons de nouveaux sommets en tant que société de médias la plus prospère du pays. »

À propos de St. Joseph Communications (SJC)

St. Joseph Communications (SJC) est la plus grande entreprise privée d’imprimerie, de médias et de communications au Canada. Que le canal soit mobile, en ligne, imprimé, en briques et en mortier, ou tout ce qui précède, SJC crée des solutions de contenu multiplateforme intégrées qui offrent une expérience de marque transparente. L'entreprise apporte ses plus de 60 ans d'expertise primée aux principaux détaillants, éditeurs, catalogueurs et sociétés financières en Amérique du Nord. SJC publie également certaines des marques médiatiques les plus emblématiques et les plus célèbres du Canada: Canadian Business, Chatelaine (anglais et français), FASHION Magazine, FLARE, HELLO! Canada, Maclean’s, Mariage Québec, Ottawa Magazine, Quill & Quire, Today’s Parent, Toronto Life, Weddingbells et le Group de Magazines Where en Vancouver, Calgary, Ottawa et Toronto. SJC est un lauréat du Club Platine 2020 des entreprises les mieux gérées au Canada, marquant 17 années consécutives de reconnaissance. Visitez le site www.stjoseph.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5485081-70cd-41d3-83fb-20043bf16854/fr