MONTRÉAL, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (la «Société» ou «Kintavar») (TSX-V: KTR) (FRANCFORT: 58V), est très heureuse d'annoncer la nomination de Guy Le Bel et Richard R. Faucher aux postes d’administrateurs. Dans le même temps, Pierre Bertrand, administrateur de Kintavar depuis 3 ans, démissionne de son poste sur le conseil d'administration pour des raisons personnelles.

Les nouveaux administrateurs seront proposés à la prochaine assemblée générale annuelle («AGA») de Kintavar. L'AGA aura lieu le lundi 29 juin 2020 à 10 h (heure de l'Est) dans les locaux de McMillan LLP 1000, Sherbrooke Ouest, bureau 2700, Montréal (Québec).

« Tout d'abord, je tiens à remercier Pierre pour ses services et ses conseils qu'il a fournis à Kintavar depuis les débuts de la Société. Ses connaissances et son expérience dans l'industrie minière et l'exploration au Québec sont inégalées et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Cela dit, notre travail au cours des 3 dernières années sur le projet Mitchi a attiré des développeurs de mines de haut calibre tels que Guy et Richard. Non seulement ces deux candidats ont une énorme expérience avec le cuivre, mais ils ont tous deux récemment amené des mines en production. Leurs connaissances et expérience seront essentielles pour faire avancer le projet Mitchi dans ce sens. L'infrastructure et l'accès au projet Mitchi sont un atout majeur de notre projet et à mesure que le prix du cuivre rebondira dans les années à venir et que notre équipe d'exploration continue de délimiter les meilleures zones minéralisées à partir la surface, le projet sera bien positionné pour son développement. Bien que nous ayons encore beaucoup de travail à réaliser sur le terrain, les connaissances que Guy et Richard apportent nous aideront à orienter nos efforts d'exploration vers la prochaine étape. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

Les nouveaux candidats à la fonction d'administrateur ainsi que leurs titres et expériences sont énumérés ci-dessous. Les autres administrateurs en poste se représentent pour un renouvellement de mandat.

Guy Le Bel

Guy Le Bel apporte plus de 35 ans d'expérience internationale en développement des affaires et planification stratégique et financière au conseil d'administration de Kintavar. Jusqu'à récemment, il était chef de la direction et directeur financier de Golden Queen Mining Ltd. Il était auparavant vice-président, évaluations pour Capstone et vice-président, développement des affaires pour Quadra / FNX Mining Ltd. M. Le Bel a également occupé des fonctions de conseiller commercial et de stratégie ainsi que des rôles de planification, d'évaluation des affaires et de gestion de la planification financière chez BHP Billiton Base Metals, Rio Algom Ltd et Cambior Inc., en plus de divers mandats de consultation indépendants dans l'industrie. Il fournit une vaste expérience dans les industries des métaux de base et précieux en Amérique. M. Le Bel a occupé des postes de conseil dans de nombreuses petites sociétés d'exploration et d'exploitation minière depuis 2007. Il siège actuellement sur le conseil de Pembridge Resources (PERE: LSE). M. Le Bel est titulaire d'un MBA en finance de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC Montréal), d'une maîtrise en sciences appliquées, génie minier de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un B.Sc. Génie minier de l'Université Laval. Il est ingénieur professionnel (O.I.Q.).

Richard R. Faucher

M. Richard Faucher possède plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie minière et métallurgique et a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du groupe Noranda-Falconbridge, dont ceux de gérant-général de Mines Gaspé, vice-président de Brunswick Mining & Smelting et président de Falconbridge Dominicana en République Dominicaine. Après avoir quitté Noranda en 1994, M. Faucher a agi comme président & chef des opérations pour Princeton Mining Corp. où il contribua à la levée de fonds pour le développement du projet de mines Huckleberry, une opération de 20 000 tonnes par jour complétée en 1997. En 2008, M. Faucher a quitté le poste de président et chef de direction de la Société Canadian Royalties Inc. Il est actuellement vice-président du conseil d'administration de Robex Resources (RBX.V), où ils ont conduit l'entreprise au redémarrage de la mine d'or de Nampala au Mali, et siège sur le conseil d'administration de Global Atomic (GLO.T), une société de développement et de production d'uranium et de zinc au Niger et en Turquie. M. Faucher est diplômé en génie métallurgique de l'Université Laval (cum laude 1971) et membre certifié de l'Institut des administrateurs de sociétés (ICD).

À propos d’Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (environ 30 000 hectares, détenue à 100%) située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus, à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété couvre une superficie de plus de 300 km2 qui est accessible par un réseau de routes forestières et gravelées et elle est à proximité d’une sous-station hydroélectrique située à 14 km à l'est. La propriété est située dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique de Grenville. De nombreux indices minéralisés d'or, de cuivre, d'argent et/ou de manganèse ont été identifiés à ce jour et ont des caractéristiques suggérant un gîte de type ‘‘cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires’’ dans le secteur est et des caractéristiques s’apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire.

Pour plus d’informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.