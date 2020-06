AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2020. gada 2. jūnijā P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (turpmāk – ASV meitasuzņēmums) noslēdza Aktīvu pirkuma līguma (turpmāk – APL) izpildes procesu, nododot Dublinā, Džordžijas štatā, ASV esošās Pirmās un Otrās fāzes aktīvus uzņēmumam Saint-Gobain Adfors America, Inc.

Kā ziņots 3. martā, ASV meitasuzņēmums parakstīja APL ar uzņēmumu Saint-Gobain Adfors America, Inc. par būtībā visu Pirmās un Otrās fāzes aktīvu pārdošanu atbilstoši APL nosacījumiem. Kopējā pirkuma summa ir septiņpadsmit miljoni pieci simti tūkstoši dolāru (USD 17 500 000) plus papildu atlīdzība saskaņā ar APL. ASV meitasuzņēmums no otras līgumslēdzēja puses saņēma maksājumu pilnā apmērā 2020. gada 2. jūnijā, un tajā pašā dienā P-D VALMIERA GLASS USA Corp. aktīvi pilnībā nodoti Saint-Gobain Adfors America, Inc. īpašumā.

Paziņojums par APL pieejams šeit.