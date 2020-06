DSP2 : Ingenico lance une nouvelle gamme pour accélérer la mise en conformité sur l'authentification forte du client (SCA)

Cette nouvelle gamme d'authentification permettra aux acteurs en ligne d’améliorer leurs performances et de rationaliser la mise en œuvre de l'authentification forte du client (SCA)

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées lance aujourd'hui sa gamme SCA accelerator, pour aider les entreprises en ligne à rester conformes, à innover et à mieux contrôler leurs données. S’appuyant sur l’expertise d'Ingenico ePayments, elle permettra d’accompagner de la meilleure manière les entreprises en ligne, pour améliorer leurs performances et faciliter la mise en œuvre de la SCA, prévue au 31 décembre 2020.

La gamme « SCA Accelerator » d'Ingenico utilise les dernières versions de 3D Secure, garantit la conformité des entreprises avec la DSP2, assure un routage d'authentification, la collecte de données appropriées et rationalise l’expérience des utilisateurs mobiles. La nouvelle gamme d'Ingenico inclut des fonctionnalités avancées de la DSP2, notamment :

Automatic Step-Up : lorsque les émetteurs exigent l'autorisation de la SCA, les transactions seront soumises au 3D Secure, puis à nouveau soumises pour autorisation sans aucune incidence pour le commerçant ;

: lorsque les émetteurs exigent l'autorisation de la SCA, les transactions seront soumises au 3D Secure, puis à nouveau soumises pour autorisation sans aucune incidence pour le commerçant ; Automatic Fallback : si le 3DS v2 n'est pas disponible (défaillance technique, refus de prise en charge), une transaction sera automatiquement soumise à nouveau à une version antérieure ;

: si le 3DS v2 n'est pas disponible (défaillance technique, refus de prise en charge), une transaction sera automatiquement soumise à nouveau à une version antérieure ; SmartComply : permet de s'assurer que les entreprises en ligne exécutent le 3D Secure lorsqu'elles sont tenues de le faire et analyse les transactions pour déterminer si elles sont couvertes par le champ d'application de la DSP2. Il détermine si la SCA est nécessaire ou si elle doit être ignorée ;

: permet de s'assurer que les entreprises en ligne exécutent le 3D Secure lorsqu'elles sont tenues de le faire et analyse les transactions pour déterminer si elles sont couvertes par le champ d'application de la DSP2. Il détermine si la SCA est nécessaire ou si elle doit être ignorée ; AutoExempt : sélectionne et utilise automatiquement les meilleures exemptions (par exemple, liste blanche ou transaction de faible valeur) en fonction de la nature de la transaction traitée et des performances de l'émetteur/acquéreur.

Ingenico assure la conformité de la DSP2 avec une gamme de solutions SCA conçues pour gérer efficacement les transactions pour le compte de ses clients. Malgré les nombreuses discussions autour de ce qui est requis et nécessaire pour se conformer à la DSP2, cette directive est une opportunité pour les entreprises en ligne d'innover et de mieux contrôler les données autour de leurs opérations. Ingenico a développé cette nouvelle offre pour aider les entreprises en ligne en réduisant le risque de fraude par carte de crédit, en augmentant les taux de conversion et en transférant la responsabilité à l'émetteur.

Simone van Schaik, VP Product chez Ingenico ePayments : « La gamme SCA Accelerator d’Ingenico est conçue pour gérer les processus conformes à la norme DSP2 pour le compte du client, et nous avons collectivement travaillé afin que nos clients n’aient pas à s’en préoccuper. Les entreprises en ligne doivent se saisit de l’opportunité de la DSP2. »

Pour en savoir plus sur la gamme SCA Accelerator d'Ingenico : https://business.ingenico.com/sca-suite

Pour les dernières mises à jour du calendrier de la DSP2 : https://www.ingenico.com/global-epayments/manage-risk/psd2

A propos d’Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) construit le paiement de demain au service d’une croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services sécurisés sur l’ensemble des canaux de vente et s’adapte aux ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il s’appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale d’experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où ils en ont besoin.

www.ingenico.com

@ingenico

Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog.

Contact média

Dylan Prins

Communication manager / Ingenico ePayments

(T) : +31 (0)6 12 15 80 03

dylan.prins@ingenico.com

Contacts / Ingenico Group

Médias

Hélène Carlander - PR Officer

(T) : +33 (0)7 72 25 96 04

helene.carlander@ingenico.com

Investisseurs

Laurent Marie - VP Relations Investisseurs et Communication financière

(T) : +33 (0)1 58 01 83 24

laurent.marie@ingenico.com

Pièce jointe