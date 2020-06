BROSSARD, Québec, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), annonce un accord stratégique de partenariat avec Labtician Ophtalmics («Labtician»), un chef de file Torontois de produits et équipements des soins de l’œil, avec des clients au travers du canada qui ont besoin de la solution en IA de DIAGNOS dans le suivi des affectations de l’œil chez les patients diabétiques.



Afin d’augmenter son empreinte et accélérer sa croissance, DIAGNOS a décidé de travailler avec les organisations qui sont présentes sur des marchés similaires. Cet accord aura pour effet net de rejoindre de nouveaux clients potentiels à travers le Canada. Alors que le monde change en raison du virus de la COVID-19, DIAGNOS se doit de commercialiser des solutions qui aideront les patients diabétiques à rester en bonne santé. La solution CARA permet de surveiller de près les effets sur les patients qui ont pris des médicaments contre le virus ainsi que les changements dans la microcirculation de la rétine. L'impact de la COVID-19 sur le réseau vasculaire a été identifié et commence à être surveillé. DIAGNOS entend faire partie de la solution pour aider les professionnels dans le traitement et le suivi au quotidien de leurs patients.

«Je suis très heureux de travailler avec l'équipe de Labtician. Labtician apporte un niveau d'expertise et de contacts qui complète bien l'équipe de professionnels de DIAGNOS. L'ajout d'une équipe de vente et de marketing chez Labtician augmentera notre portée sur le marché. Notre stratégie de croissance consiste à créer des partenariats dans les pays auxquels nous voulons accéder sans avoir à investir de façon significative dans la main-d'œuvre. En plus d'entreprises comme Labtician, notre modèle sera de nous associer à d'autres institutions médicales alignées de façon verticale, comme dans les secteurs du diabète et de la vascularisation. Labtician est l'exemple parfait d'un partenaire qui travaille en étroite collaboration avec des professionnels canadiens de l'ophtalmologie dédiés au traitement des effets du diabète sur les yeux. En traitant leur rétinopathie, les ophtalmologistes s'assurent que les patients ne perdent pas leur vision, » a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

M. Polidor Strouthos, président de Labtician a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler avec DIAGNOS et de faire partie du besoin croissant de surveillance des patients diabétiques et hypertendus. Depuis plus de 60 ans, nous sommes des chefs de file mondiaux, fournissant des produits, des solutions et des ressources de soins oculaires innovants aux professionnels des soins oculaires et aux patients. Grâce à notre vaste réseau de soins oculaires, nous commercialisons à la fois nos produits d'ophtalmologie de haute qualité ainsi que ceux de nos partenaires avant-gardistes, au Canada et à l'étranger. Nous aidons les entreprises à traverser les complexités et les nuances des marchés canadiens et internationaux, de l'assistance avant lancement et l'obtention de l'approbation réglementaire à la sécurisation de la commercialisation et des canaux de distribution».

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com.

À propos de Labtician

Labtician est passé d'un fabricant de produits ophtalmiques de qualité pour le marché mondial à un partenaire de commercialisation spécialisé pour le marché ophtalmique canadien. En tant que partenaire de commercialisation, nous offrons la «solution canadienne complète». Nous sommes activement impliqués dans l'ensemble du processus de commercialisation, du pré-lancement au lancement et au post-lancement. Cela implique la réglementation, l'accès aux marchés, l'importation et la distribution ainsi que les activités de vente et de marketing. À l'international, nous proposons une expertise en commercialisation par le biais de nos partenaires mondiaux. Notre équipe diversifiée de personnes de principe travaillera avec vous à chaque étape du processus.

Ce communiqué et / ou les documents par référence contiennent des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Mr. André Larente, président DIAGNOS inc. Tel: 450-678-8882 poste 224