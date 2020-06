Sword Technologies S.A., société du Groupe Sword, a signé en tant que membre du consortium I(P)NNOVATE, un contrat-cadre de développement et de maintenance des logiciels de l’Office Européen des Brevets (OEB) pour un budget de 300 millions d’euros.

Le consortium Sword Technologies S.A. / Everis Espagne, a obtenu un contrat-cadre de 5 ans d’une valeur de 300 millions d’euros pour le développement et la maintenance des logiciels de l’ensemble de l’Office Européen des Brevets (OEB). Pour ce contrat de 5 ans, Sword Technologies prévoit un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros.



L’organisation européenne des brevets est une organisation intergouvernementale créée conformément à la Convention sur le brevet européen, entrée en vigueur en 1977, elle compte à l’heure actuelle 38 États membres. Son organe exécutif est l’Office Européen des Brevets (OEB), qui a pour mission principale la recherche et l’examen des demandes et la délivrance de brevets européens. L’OEB compte environ 30 000 utilisateurs accédant quotidiennement aux systèmes informatiques et opère depuis ses locaux de Munich et de Berlin (Allemagne), de La Haye (Pays-Bas), de Vienne (Autriche) et de Bruxelles (Belgique).



Ce contrat-cadre est le plus important contrat signé dans le domaine des brevets et de la propriété intellectuelle en Europe. Il se concentre sur le développement et la maintenance de plus de 30 systèmes informatiques.

Les demandes de l’OEB en matière de dépôt, de recherche et d’examen, d’oppositions, de recours et d’informations sur les brevets, sont considérées comme la pierre angulaire de la stratégie globale de modernisation de l’OEB.



« Sword est fier de contribuer, via ses services, à la vision et au plan stratégique de l’OEB pour 2023, qui a notamment pour objectif de simplifier et moderniser ses systèmes informatiques. Grâce à notre engagement d’excellence, nous sommes certains que nos services faciliteront la modernisation complète du paysage informatique complexe de l’OEB et que les objectifs de l’Office seront atteints grâce à une innovation, une sécurité, une évolutivité et une flexibilité accrues. », a déclaré Dieter ROGIERS, Directeur Général de Sword Technologies S.A.





À propos de Sword Technologies S.A

Sword Technologies S.A, filiale de Sword Group, est responsable de toutes les activités commerciales en Belgique et au Luxembourg avec centre nearshore à Athènes, en Grèce.

À propos de Sword Group

Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique. Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale. Avec Sword c’est la garantie d’un engagement de proximité dont le but est d’optimiser vos processus et de valoriser vos données.







