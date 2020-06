HAMILTON, Ontario, 03 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Better Impact Inc. du Canada, la seule entreprise à offrir une plateforme logicielle dédiée à la gestion des bénévoles disponible en français canadien, lance actuellement une nouvelle initiative pour soutenir le secteur de l’action bénévole au Québec et dans les autres communautés francophones du Canada. En tant qu'acteur respecté mondialement dans le secteur des logiciels de gestion des bénévoles, elle a rendu son logiciel disponible en français et a récemment engagé Cameron Segger qui se consacrera au soutien du marché francophone. En tant qu'entreprise canadienne, il s'agissait d'une étape inévitable pour qu’elle soit désormais en mesure d'aider les organisations à but non lucratif et les municipalités de tout le Canada. Le logiciel Impact Bénévoles (Volunteer Impact), le portail de bénévolat qui l'accompagne sur PageMonImpact.com et le soutien personnel de M. Segger aux gestionnaires de bénévoles permettront aux organismes francophones d'engager des bénévoles de manière plus efficace et plus efficiente. Le logiciel facilite une variété de processus d'engagement des bénévoles, y compris le recrutement, la candidature, la formation, la planification, les communications et les rapports.



Le PDG de Better Impact, Tony Goodrow, se réjouit de cette évolution : « C'est formidable de pouvoir enfin concrétiser cette initiative, qui se fait attendre depuis longtemps. Bien que cela ait toujours été un objectif pour nous, nous devions d'abord nous développer au point de disposer des ressources nécessaires pour nous engager à long terme à soutenir correctement les organisations francophones. »

Ruth Millard, la présidente des Professionnels en gestion de bénévoles du Canada, l'association nationale des dirigeants de bénévoles du pays, reconnaît le vide que cela comble : « Au Canada, les logiciels de gestion des bénévoles devraient fonctionner dans les deux langues officielles. Nous applaudissons Better Impact pour son soutien aux professionnels de la gestion des bénévoles dans les deux langues officielles et pour son soutien continu aux professionnels vivant au Québec et aux organismes francophones du Canada. »

Les organisations qui engagent des bénévoles s’efforcent d'être plus productives et d'adopter les tendances actuelles dans l’établissement de relations avec leurs bénévoles. En ce faisant ils s'éloignent de l'utilisation de formulaires papier et de tableurs. Comme pour la plupart des choses aujourd'hui, les bénévoles veulent accéder aux informations qui leur sont importantes et exercer un certain contrôle sur leurs propres expériences de bénévolat. Cela a été un défi dans le passé en raison du manque de systèmes en ligne et dédiés à la gestion des bénévoles, surtout en français et, étant donné les budgets limités des organisations sans but lucratif, à un coût abordable. Better Impact enlève ces obstacles.

Better Impact aide le secteur à but non lucratif depuis 2001. Ce qui a commencé par une offre de création et de don d'un site web adapté pour gérer les bénévoles d'un établissement de soins palliatifs est devenu une plateforme qui englobe les bénévoles, les donateurs, les membres et les clients. Nous ne nous considérons pas comme une entreprise de logiciels, mais plutôt comme une entreprise "là pour aider" qui se contente de fournir des logiciels, ce qui se reflète dans nos valeurs fondamentales . Depuis notre siège social au Canada et nos bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, nous aidons des organisations à but non lucratif à travers le monde.

Contact:

Cameron Segger

cam@betterimpact.ca