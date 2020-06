Yritysten yhteisö kestävän kehityksen tekojen äärellä – Vincit mukana käynnistämässä hanketta

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 4.6.2020 kello 9:25

Yritysten yhteisö kestävän kehityksen tekojen äärellä – Vincit mukana käynnistämässä hanketta

Suomalainen startup-yritys The Planet Company on kehittänyt uuden yhteisöllisen palvelun vauhdittamaan vaikuttavien ja kestävää kehitystä edistävien yritystekojen leviämistä. Digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut Vincit on tukena uuden palvelun kehityksessä ja on yksi pääyhteistyökumppaneista.



Palvelu kokoaa yhteen ympäristö- ja ilmastotekojen lisäksi myös sosiaalisia tekoja, mitkä korostuvat juuri nyt pandemian vallitessa. Yhteisön tavoitteena onkin tuoda maailmaa paremmaksi muuttavat toimijat ja teot samalle alustalle. Palvelun muita kumppaneita ovat Vincitin lisäksi muiden muassa teleoperaattori DNA, Suomen 4H, OP-ryhmä, Avidly ja Parcero.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: ”Maailma on valmiimpi yritysten avoimelle yhteistyölle paremman huomisen puolesta. On tullut aika lopettaa nokittelu, ja kannustaa toinen toistamme ahkerammin hyviin tekoihin.”



The Planet Companyn toimitusjohtaja Jussi Korpikoski: ”Yritysten hyvät teot ja toimintamallit hukkuvat lähes aina vuosiraportteihin, sosiaaliseen mediaan ja uutistulvaan. Hyvät teot eivät saa ansaitsemaansa huomiota. Halusimme muuttaa tämän”.

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: mikko.kuitunen@vincit.fi, +358 40 589 8316

The Planet Company Oy, toimitusjohtaja Jussi Korpikoski: jussi@planetcompany.com, +358 40 537 5797

Vincit Oyj lyhyesti

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi



Planet Company lyhyesti

Planet Company (planetcompany.com) on yhteisö ja palvelu vaikuttaville yritysteoille näkyä, levitä ja saada aikaan muutosta kohti parempaa huomista. Palvelussa jokainen Planet-teko on arvioitu riippumattomien asiantuntijoiden toimesta, ja yksilöt voivat tukea tekojen leviämistä allekirjoituksin. Yritykset voivat liittyä toistensa käynnistämiin vaikuttaviin Planet-tekoihin, ja tuoda oman vaikutuksensa näkyväksi. Palvelu laskee tekojen kokonaisvaikutusta yhteen reaaliajassa. Palvelun avulla yritykset voivat oppia toisiltaan ja ottaa käyttöön hyviä tekoja omaan toimintaansa.