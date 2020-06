Bærekraft har vært en del av Aurskog Sparebanks kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1846. Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn nå, og i fremtiden. Vi har bidratt til dette i snart 175 år og bygger nå videre på våre solide tradisjoner ved å signere FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet (Signatory to The Principles for Responsible Banking).

Å signere prinsippene for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet er en stor milepæl for oss. Mange av våre kunder, spesielt de unge, så vel som eiere, investorer og ansatte er opptatt av bærekraft, og vi håper det blir godt mottatt at vi nå har blitt et medlem av FNs klimainitiativ for finans. Vi er nå blitt en del av et globalt nettverk med over 200 internasjonale banker, hvorav 14 andre banker i Norge (tall fra februar 2020). Fra før er det kun Sandnes Sparebank av Eika-bankene som har signert prinsippene. Vi håper vi kan være en inspirasjon for lokalsamfunnet til å tenke mer bærekraftig, og for andre banker som vurderer å knytte seg til FNs prinsipper.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet forplikter oss til å jobbe systematisk med bærekraft og vår påvirkning på samfunnet gjennom blant annet våre produkter og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder, så vel som aktiviteter vi støtter opp under i lokalsamfunnet. I tillegg er vi forpliktet seg til å samkjøre vår virksomhet med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Prinsippene vil veilede oss i vårt bærekraftsarbeid og hjelpe oss til å øke den positive påvirkningen, og redusere den eventuelle negative innvirkningen vår bankvirksomhet har på mennesker rundt oss og på planeten. Finansnæringen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, vi skal blant annet være med på å omfordele risiko og sikre kapital til bærekraftige løsninger. Ved å signere prinsippene medfører det at vi også vil være transparente med tanke på hvordan våre produkter og tjenester bidrar til denne omstillingen.

Full pressemelding: https://aurskog-sparebank.no/FN

