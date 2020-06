KORJAUS: KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN





SSH Communications Security Oyj:n eilen 3.6.2020 julkaisemassa kutsussa ylimääräiseen yhtiökokoukseen oli virhe päivämäärän (täsmäytyspäivä) osalta kohtien C. 1. ja 3. ensimmäisissä kappaleissa.

Oikea päivämäärä (täsmäytyspäivä) kyseisissä kohdissa on 15.6.2020 (ei 16.6.2020)





Kyseiset kohdat korjattuna (muutos tummennettu):

C. 1.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.6.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

C. 3.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.6.2020.



Tämän tiedotteen liitteenä on korjattu kokouskutsu kokonaisuudessaan.







Helsingissä, 4. päivänä kesäkuuta 2020



SSH Communications Security Oyj



Hallitus





Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 549 9605

Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552



