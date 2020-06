ALM Brand A/S

June 04, 2020 06:54 ET

June 04, 2020 06:54 ET

4. juni 2020

Selskabsmeddelelse nr. 25/2020

Alm. Brand – Tildeling af aktieløn

I overensstemmelse med Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen og med Overordnede retningslinjer vedrørende aktieløn har Alm. Brand A/S med virkning fra 1. juli 2016 indgået aftale med direktionen samt med øvrige medlemmer af koncernens udvidede ledelsesgruppe, hvorefter op til 10 % af den faste løn anvises i aktier.

Aktier tildeles to gange årligt, henholdsvis den 3. handelsdag i juni og den 3. handelsdag i december.

Værdien af de tildelte aktier er opgjort som et simpelt gennemsnit af gennemsnitskurserne for én aktie på den første handelsdag i hver kalendermåned, der danner grundlag for tildelingen. Der er i alt tildelt 51.316 aktier med en samlet kursværdi på 2.856.761,72 kr. Aktierne er frit omsættelige.

Aftalen om aktieløn er gældende frem til 31. marts 2021.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 35 47 79 22.

