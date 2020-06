TORONTO, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La crise de la COVID-19 continue de causer de sérieuses difficultés à de nombreux Canadiens. Pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, la pandémie est particulièrement difficile, en raison du report des rendez-vous dans plusieurs cliniques de soins spécialisés et du passage aux soins de santé virtuels. En réponse à cette situation, Green Shield Canada (GSC) met à leur disposition le soutien dont ils ont tant besoin.



En partenariat avec ManagingLife, GSC offre aux membres du régime (et à leurs personnes à charge) un abonnement complet gratuit à l’appli Manage My Pain pour le reste de l’année 2020 qui leur permet de faire le suivi de leur douleur, de l’analyser et de transmettre les renseignements sur leur état à leur médecin et à d’autres fournisseurs de soins de santé.

La spécialisation de l’appli consiste à donner une meilleure compréhension et révéler les fluctuations des douleurs, ce qui permet de transformer l’expérience quotidienne de la douleur en données importantes.

« Comme les traitements en personne sont limités en raison de la crise de la COVID-19, il est plus important que jamais d’alléger le fardeau des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, explique David Willows, vice-président directeur, Numérique, innovation et expérience de marque chez GSC. L’appli Manage My Pain les aide à contrôler leur douleur et leur rappelle chaque jour qu’ils ne sont pas seuls. »

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec GSC pour cette importante initiative, déclare Tahir Janmohamed, chef de la direction de ManagingLife. Durant cette période difficile, Manage My Pain joue un rôle important pour aider les gens à gérer leur douleur et leur permettre de reprendre les activités qu’ils aiment. »

Il s’agit de la toute dernière des nombreuses annonces de GSC visant à alléger le fardeau imposé par la pandémie. Elle suit l’annonce de la commandite par GSC de Construire notre résilience, un programme numérique de santé mentale gratuit offert à tous les Canadiens, et d’importants dons à des fondations communautaires de tout le pays.

« Favoriser la bonne santé des gens sera toujours une priorité absolue pour GSC, ajoute M. Willows. Nous continuons à explorer d’autres moyens d’intervenir et de changer les choses dans nos communautés. »

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d’une structure unique en tant qu’entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d’aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D’un océan à l’autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l’hospitalisation et les voyages, de même que les services d’administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

