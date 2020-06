Le défi Discover AI: Économie intelligente et durable , lancé en Janvier par Microsoft en partenariat avec l'Université McGill et Agorize, a pris fin le 28 mai lors de la Grande Finale en ligne. Cette compétition, qui a rassemblé plus de 570 participants, est un parfait exemple de la capacité exceptionnelle que possède la nouvelle génération d’innovateurs à tirer parti des nouvelles technologies et repousser les limites de la créativité pour avoir un impact positif.



Événement final - Défi Microsoft Discover AI: Économie intelligente et durable

MONTRÉAL, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lancé le 6 janvier, l'objectif du défi Économie intelligente et durable était d’inciter les participants à s’appuyer sur les technologies d’intelligence artificielle et d’analyse de données pour créer des projets à impact dans l'une des quatre catégories suivantes: services financiers, santé, ventes & e-commerce ou villes intelligentes.

Le concours était ouvert aux étudiants et aux anciens élèves d’institutions académiques canadiennes, qu'ils soient débutants ou experts en IA.

L'une des particularités du défi Économie intelligente et durable est qu'il a été conçu par des étudiants pour des étudiants. Ce sont en effet les étudiants co-op de Microsoft qui ont établi le cadre du concours, choisissant même les catégories et le contenu que les participants ont dû inclure dans leurs différentes soumissions.

Crystal Owusu-Amoah, membre de l'équipe Azure chez Microsoft et participante active dans la construction du défi, partage: "En rejoignant l'équipe du projet à mi-parcours lors du défi, j'ai été inspirée par le travail incroyable réalisé par la cohorte d’étudiants co-op avant moi et cela m’a motivée pour contribuer à l'impact. C'était une opportunité extraordinaire de pouvoir faire partie d'une initiative qui a contribué à la croissance et à l'autonomisation de notre communauté étudiante".

Tout au long de la compétition, les participants ont travaillé de manière conjointe en utilisant les différents outils de collaboration intégrés à la plateforme Agorize. Cette capacité à pouvoir coopérer efficacement à distance a été encore plus cruciale dans le contexte de la pandémie. Cependant, la possibilité de pouvoir utiliser ces outils à elle seule n'a pas été le principal facteur dans le succès de l’initiative. C'est plutôt les capacités exceptionnelles de résilience et d'adaptabilité dont ont fait preuve les équipes participantes qui leur a permis de surmonter la difficulté de la situation.

Les mentors de Microsoft ont également fait preuve d'un engagement continu pour aider les participants, tant du point de vue commercial que technologique. Leur soutien sans faille a été essentiel pour encourager les étudiants à repousser les limites et à se surpasser.

Comme souligné par Wemba Opota, Responsable des solutions d'entreprise en matière d'intelligence artificielle chez Microsoft : "Cette nouvelle génération a un profond désir de transformer le monde de manière positive. Des valeurs telles que la soutenabilité et la durabilité sont présentes dans leur ADN et ce qui se passe dans ce défi en est la parfaite illustration: une grande diversité de participants se réunissant pour créer des solutions innovantes et remettre en question le statu quo".

Dans cet effort conjoint, 577 participants issus de 17 départements académiques et représentant 90 écoles et universités canadiennes ont pris part au défi Économie intelligente et durable.

Après presque 6 mois de travail acharné, les équipes finalistes ont eu l'occasion de présenter leurs idées au jury le 28 mai 2020.

La Grande Finale en elle-même a été une parfaite représentation de la compétition; avec plus de 570 spectateurs connectés depuis le monde entier pour assister à l'événement en direct, les finalistes ont démontré une fois de plus leur capacité à s'adapter à la situation et ont réussi à faire des présentations dynamiques et engageantes malgré le défi supplémentaire imposé par le fait de devoir présenter à distance.



En raison de la haute qualité des projets et de la créativité dont ont fait preuve les équipes finalistes pour résoudre certains des problèmes sociétaux les plus urgents, la décision finale a été incroyablement difficile à prendre mais les gagnants ont finalement été annoncés :

99Bits de l'Université de Calgary, vainqueur de la catégorie Services Financiers pour son application tirant parti de trois outils Microsoft Azure dans le but de fournir aux utilisateurs des informations claires et précises sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

de l'Université de Calgary, vainqueur de la catégorie Services Financiers pour son application tirant parti de trois outils Microsoft Azure dans le but de fournir aux utilisateurs des informations claires et précises sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Attentiv Medical de l'Université de Colombie-Britannique, vainqueur de la catégorie Santé pour son design innovant de cathéter qui s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour prévenir les blessures graves pouvant entraîner des coûts de traitements élevés.

de l'Université de Colombie-Britannique, vainqueur de la catégorie Santé pour son design innovant de cathéter qui s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique pour prévenir les blessures graves pouvant entraîner des coûts de traitements élevés. The Cactus de l'Université de l'Alberta, vainqueur de la catégorie Ventes et e-Commerce pour sa solution utilisant Microsoft Azure AI, Azure Blob et Azure App Service qui permet aux utilisateurs d’avoir un service de conception et de décoration d’intérieur personnalisé.

de l'Université de l'Alberta, vainqueur de la catégorie Ventes et e-Commerce pour sa solution utilisant Microsoft Azure AI, Azure Blob et Azure App Service qui permet aux utilisateurs d’avoir un service de conception et de décoration d’intérieur personnalisé. FLORA de l'Université de Colombie-Britannique, vainqueur de la catégorie Villes Intelligentes pour sa solution d'optimisation de collecte des déchets, qui intègre un dispositif capable de mesurer le niveau de remplissage des bennes à ordures et un tableau de bord analytique en ligne.

Ces quatre projets se sont distingués par leur ingénieuse intégration outils d'IA et par la faisabilité de leurs solutions, permettant réellement de créer une économie plus intelligente et durable.

Au-delà de la simple obtention de récompenses et de prix pour leurs projets, les finalistes et participants dans leur ensemble ont acquis des compétences uniques qui faciliteront et stimuleront leur succès en tant qu'entrepreneurs, innovateurs, penseurs et dirigeants de demain.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce défi et les projets gagnants ici .

Discover AI Upskilling Journey

Bien que le défi Discover AI: Économie intelligente et durable ait pris fin, l'apprentissage continue!

Microsoft, en collaboration avec Agorize, est fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative mondiale visant à démocratiser l'utilisation de l'intelligence artificielle et à offrir aux participants la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et d'obtenir des certifications reconnues.

Appelé Discover AI Upskilling Journey , cette compétition est ouverte aux étudiants et au grand public dans le monde entier et constitue l'occasion idéale de développer de nouvelles compétences numériques et digitales, d'obtenir des certifications reconnues, d’être au contact d’experts de l'industrie et de continuer à remettre en question le statu quo !

“Si vous avez regardé le concours Discover AI de loin, ou si vous y avez participé mais souhaitez poursuivre votre apprentissage de l'IA, le Discover AI Upskilling Journey est la prochaine étape idéale pour vous!", souligne Sarah Muma, Architecte de solutions Cloud chez Microsoft. "Un ensemble de 6 sprints, vous pouvez apprendre à votre propre rythme des compétences plutôt techniques ou commerciales, et appliquer vos apprentissages à des mini-défis en cours de route. Mettez-vous et vos amis au défi et apprenez quelque chose de nouveau cet été avec le Discover AI Upskilling Journey!

Le concours a débuté le 26 mai et la participation est entièrement gratuite.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire au défi: https://bit.ly/DiscoverAIUpskillingJourney .

