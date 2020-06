Ressources minieres Vanstar inc.

June 04, 2020 08:00 ET

MONTRÉAL, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc (TSX.V – VSR) a mandaté la société Technominex, de Rouyn-Noranda, afin d’entreprendre une première phase de travaux comprenant un relevé géologique, de la prospection, de l’échantillonnage ainsi que du décapage sur le projet Amanda. D’une superficie d’environ 7,300 hectares, la propriété sera travaillée par une équipe formée de deux géologues et de deux techniciens sur une période d’environ 30 jours. Un sondage magnétique aéroporté (drone) sera possiblement réalisé au cours de cette même période. Un rapport de compilation géophysique couvrant l’ensemble du projet sera également réalisé sous la direction de MB Géosolutions, de Québec.

Suivant les recommandations de nos consultants, une campagne de forages pourrait suivre au cours de l’été ou de l’automne 2020.

Projet Amanda

Plusieurs indices aurifères sont répertoriés sur la propriété Amanda notamment les indices Arianne, Kogg et Rock’n Hammer. La présence de failles, plis et formations de fer dans un environnement sédimentaire au contact de volcaniques sont les principaux éléments recherchés par la société. La minéralisation consiste en de la pyrite, pyrrhotine, arsénopyrite disséminée et de l’or dans des veines de quartz boudinées recoupant des formations de fer ou dans des paragneiss.

Le type de minéralisation s'apparente aux gisements Homestake, Lupin et Musselwhite.

Meilleurs résultats historiques de forages :

Sondages Teneur g/t Au Épaisseur mètres Zone AC-02-01 1,15 18 Arianne AC-97-31 2,42 4 Arianne Et 5,4 7 Arianne Incluant 12,1 3 Arianne AC-02-05 0,52 11,37 Rock’n Hammer Incluant 1,36 2 Rock’n Hammer

Meilleurs résultats historiques d’échantillonnages en rainures :

Tranchée Teneur g/t Au Épaisseur mètres Zone TR-97-01 0,6 8,3 Arianne et 1,07 7 Arianne TR-97-02 1,23 2,6 La Mire TR-97-03 1,35 11 Ti-Beu Incluant 5,2 2 Ti-Beu Et 2,04 3.1 Ti-Beu Et 0,8 9,4 Ti-Beu Et 1,57 3,5 Ti-Beu TR-97-04b 1,69 13,8 Kogg Et 5,17 2,9 Kogg Et 8,34 1,6 Kogg

Projet Félix

La compagnie prépare aussi une série de travaux incluant un programme de forage sur la propriété Félix, pour la période estivale. La propriété Félix comporte un environnement géologique et géophysique favorable à la présence de sulfures et d’or. Plis régionaux, failles, formation de fer et anomalies magnétiques dans un environnement sédimentaire près des laves volcaniques sont les principales particularités de ce projet.

D’ailleurs le sondage 728-06-1 avait révélé les teneurs suivantes dans le bassin sédimentaire du groupe de Chicobi :

1.4 g/t Au /1.5m

1.8 g/t Au /1.5m

1.5 g/t Au /1.5m

0.9 g/t Au /1.5m

0.9 g/t Au /1.5m

1.4 g/t Au /1.5m

1.5 g/t Au /1.5m

1.8 g/t Au /1.5m

1.4 g/t Au /1.5m

Il est intéressant de noter que neuf échantillons seulement ont été analysés dans cette unité composée d’argilite graphiteuse, de quartzite et de graywacke de plus de 70 mètres d’épaisseur. Ce sondage correspond également à une anomalie Megatem II de plusieurs centaines de mètres de long et se situe près du contact entre les sédiments et les laves felsiques. La présence de pyrite est notée un peu partout dans la description de ce sondage historique. Une faille se situe possiblement dans l’environnement immédiat de ce sondage.

Projet Nelligan - Royauté

La direction de la société annonce également qu’elle a racheté d’un prospecteur indépendant une royauté de 1% NSR qu’il détenait sur 21 cellules localisées dans la partie est de la propriété Nelligan (bloc Émile) en contrepartie d’une somme au comptant.

PowerOne Capital Markets

Dans le cadre de son développement, la direction de Vanstar a retenu les services de PowerOne Capital Markets Limited en tant que conseiller stratégique. PowerOne possède une expertise approfondie dans le secteur des ressources naturelles et, depuis plus de 16 ans, fournit des services de capital stratégique et de conseil à un stade précoce aux sociétés émergentes en croissance dans une variété de secteurs à l'échelle mondiale.

Europe

Finalement, les déplacements étant limités par la présente pandémie occasionnée par la COVID-19, la société prévoit présenter le projet Nelligan par vidéo-conférences auprès d’investisseurs européens qui s’intéressent au domaine aurifère. Ces conférences devraient débuter au cours du printemps et se poursuivre possiblement durant la période estivale.

La société a aussi octroyé 600 000 options, valide pour une durée de 5 ans, à deux administrateurs de la société au prix d’exercice de 1.17$.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue et personnes qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de son contenu.

