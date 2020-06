MONTRÉAL, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec Shaw Communications Inc. visant le renouvellement de leur partenariat de longue date. En vertu de cet accord, les abonnés aux services télévisuels de Shaw et les clients de Shaw Direct ont accès aux chaînes audio Stingray Musique et profitent gratuitement de l’application mobile et du lecteur Web Stingray Musique. De plus, les chaînes de vidéoclips Stingray Retro, Stingray Loud, Stingray Vibe et Stingray Country seront accessibles aux clients résidentiels et commerciaux de l’entreprise.



« Nous sommes heureux du renouvellement de notre entente avec Shaw et ainsi continuer d’offrir à ses clients des produits de musique uniques et accessibles sur plusieurs plateformes », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Notre partenariat permet la promotion de la musique par l’intermédiaire d’un portefeuille de produits variés. Procurer aux auditeurs le plus haut niveau de service de l’industrie contribue à gagner leur confiance, et ainsi à renforcer notre relation future. »

« Shaw propose à ses clients un monde de divertissement, et Stingray joue un rôle crucial dans l’offre d’une programmation musicale diversifiée, parfaitement au diapason de ce qu’ils recherchent », a expliqué Andrew Eddy, vice-président de la programmation de Shaw Communications. « L’élargissement de notre partenariat assure à notre clientèle l’accès à un éventail de produits musicaux, à découvrir quand et comment ils le désirent. »

À propos de Stingray

