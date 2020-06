Portland, or, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché de la sécurité privée au Vietnam a été fixé à 713,5 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 1,29 milliard de dollars d'ici 2027, augmentant à un TCAC de 7,9% de 2020 à 2027.

L'urbanisation rapide, la croissance du risque de criminalité et de terrorisme et la notion de sécurité insuffisante stimulent la croissance du marché de la sécurité privée au Vietnam. Le segment commercial détenait la plus grande part en 2019, représentant environ les deux cinquièmes du marché. Cependant, le segment des services de sécurité de patrouille mobile devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,1% au cours de la période de prévision.

L'urbanisation rapide, la croissance du risque de criminalité et de terrorisme et la notion de sécurité insuffisante stimulent la croissance du marché de la sécurité privée au Vietnam. Cependant, le taux d'attrition élevé et le coût croissant des gardes habités entravent la croissance du marché. Au contraire, la hausse de l'industrie du voyage et du tourisme et la montée des préoccupations abondent la sécurité parmi les voyageurs devraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Scénario Covid-19: la généralisation de Covid-19 a nui à l'industrie de la sécurité privée au Vietnam.

* En raison de l'enfermement dans un pays après l'autre, les secteurs de la sécurité privée demandent que leur secteur soit reconnu comme des services essentiels.

* Pendant la pandémie, la sécurité privée est très demandée pour la protection des entreprises et des citoyens.

Le marché de la sécurité privée du Vietnam est segmenté en fonction du type de service, de l'utilisateur final et de la géographie. Basé sur le type de service, le marché est divisé en service de sécurité de gestion d'événement, service de montre, protection personnelle, service de sécurité de patrouille mobile, dépistage préalable à l'emploi, et d'autres services. Le segment des services horlogers détenait la plus grande part de marché en 2019, représentant plus des deux cinquièmes du marché. Cependant, le segment des services de sécurité de patrouille mobile devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,1% au cours de la période de prévision.

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en commercial, institutionnel, résidentiel et gouvernemental. Le segment commercial détenait la plus grande part en 2019, représentant environ les deux cinquièmes du marché. Cependant, le secteur institutionnel devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 8,6% au cours de la période de prévision.

Le Vietnam private security market report comprend une analyse approfondie des acteurs du marché tels que Vietnam Manpower, Securitas, T-Force Security, PMV Security, Vietnam Day And Night Security Services Co., Ltd., Secom, Global Guardian, Au Bord du Co. et la Nuit & Jour, les Services de Sécurité Co. Ltd.

