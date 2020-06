OTTAWA, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce du Canada, l’association de gens d’affaire la plus importante et la plus influente au Canada, présente aujourd’hui son plan pour panser les plaies de l’économie canadienne. La Feuille de route vers la reprise explore neuf défis principaux et dégage 51 recommandations particulières que les gouvernements devraient adopter pour les surmonter.



« Le Canada et le monde entier souffrent de blessures profondes sur le plan économique, et il faut un plan spécial pour s’assurer de sortir de cette crise. Les gouvernements doivent être aussi vifs et déterminés à relancer la croissance économique qu’ils l’ont été à répondre au virus. Notre réponse doit être à la mesure des défis qui se présentent à nous », affirme Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

Nous nous trouvons dans une phase de transition, où nous devrons vivre avec le virus, sans garanties absolues, mais en ayant à gérer de manière prudente et responsable les risques que cela implique tandis que nous multiplions nos activités économiques et sociales.

Nous sommes encore loin d’une reprise complète, mais cette reprise commence par la résilience. L’intervention du gouvernement a épargné à des millions de Canadiens une catastrophe économique. Des mesures comme la Subvention salariale d'urgence du Canada et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ont apporté une aide aux travailleurs et aux entreprises canadiennes qui en avaient cruellement besoin, contribuant ainsi à s’assurer qu’ils seront au rendez-vous pour stimuler la reprise économique.

Au fur et à mesure que les provinces et les territoires commencent à rouvrir, le Canada doit se préparer à passer d’une réponse de crise caractérisée par l’octroi de subventions à un stimulus économique et un retour des Canadiens au travail tout en assurant leur santé et leur sécurité. Nous allons devoir encourager les investissements et les activités commerciales qui créent des emplois et génèrent les revenus nécessaires pour compenser le niveau extraordinairement élevé des dépenses publiques pendant la situation d’urgence.

La Feuille de route vers la reprise de la Chambre de commerce du Canada présente les défis économiques suivants auxquels s’attaquer :

Remettre les Canadiens au travail

Maintenir les chaînes d’approvisionnement en mouvement

Gérer la dette et les déficits

Faire face à la fragmentation à l’échelle mondiale

Adopter la technologie et l’innovation

Assurer la résilience du secteur des ressources

Planifier la continuité des activités des petites et moyennes entreprises

Renforcer notre infrastructure de santé publique

Repenser le rôle et les priorités du gouvernement

Cela ne sera pas une tâche facile. Pour assurer la réussite du plan de reprise canadien, nos décideurs devront s’attacher tout particulièrement aux principes économiques de base et à la promotion de la croissance. Un plan axé sur la croissance permettra de débloquer la capacité économique, d’alimenter la création d’emploi et de favoriser de nouveaux investissements commerciaux. Ensemble, nous pouvons nous tailler un chemin vers la reprise qui est inclusif, respectueux de l’environnement et innovant.



« Aux prises avec une pandémie qui n’arrive que tous les cent ans, il est difficile de penser au-delà de l’atténuation des effets immédiats de la COVID-19. Toutefois, alors que nous continuons à nous aider les uns les autres aujourd’hui, nous devons aussi commencer à regarder le monde de l’après-COVID-19. Nous devons être audacieux et innovants et éviter la tentation de recourir à des solutions confortables dans un mode de plus en plus inconfortable. Nous devons commencer à penser à la façon dont notre pays et notre économie peuvent sortir de cette crise plus forts », ajoute M. Beatty.

La Feuille de route vers la reprise a été élaborée en partenariat avec le Réseau de résilience des entreprises canadiennes, vaste réseau composé de plus de 450 chambres de commerce et de plus de 100 des plus grandes associations commerciales et industrielles au Canada. La version intégrale de ce document ainsi que les recommandations se trouvent ici .

La Feuille de route vers la reprise fait partie des activités permanentes d’aide et de redressement du Réseau de résilience des entreprises canadiennes . Soutenu par le gouvernement du Canada et piloté par la Chambre de commerce du Canada, le réseau est une campagne concertée et inclusive menée directement par le milieu des affaires pour aider les entreprises à sortir de la crise et à être à la tête de la reprise économique du Canada.

À propos de la Chambre de commerce du Canada — Parce que les affaires sont importantes

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent nos familles, nos communautés et notre pays. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale, en fournissant des services commerciaux essentiels et en mettant les entreprises en contact avec de l’information qu’elles peuvent utiliser, avec des possibilités de croissance et avec un réseau de chambres locales, d’entreprises, de décideurs et d’homologues de tout le pays, dans tous les secteurs de l’économie et à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu’au niveau international. Nous apportons un soutien sans faille aux entreprises et au rôle vital qu’elles jouent dans l’édification et le maintien de notre grand pays.