Steigende Nachfrage aus der Luft-und Raumfahrtindustrie und steigende Anwendungen in der Automobilindustrie treiben das Wachstum des globalen wabensandwichmaterialmarktes an. Der Markt in Asien-Pazifik wird geschätzt, um die Schnellste CAGR von 7,1% während des Studienzeitraums zu registrieren. Die aktuelle Pandemie dürfte das Marktwachstum in gewissem Maße behindern.