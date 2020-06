Portland, OR, June 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Research가 발표 한 보고서에 따르면, 2018 년 전세계 소형 셀 5G 네트워크 산업은 2018 년 3 억 6,500 만 달러를 기록했으며 2026 년까지 68 억 7 천만 달러에이를 것으로 예상되며 2019 년에서 2026 년까지 연평균 45.3 %의 CAGR을 기록했습니다. 주요 시장 동향, 추진 요인 및 기회, 주요 부문, 가치 사슬, 제품 포트폴리오 및 경쟁 환경.

네트워크 고밀도화, 모바일 데이터 트래픽 증가, CBRS (Citizens Broadband Radio Service) 밴드의 출현, 여러 국가의 5G 인프라 투자 증가로 인해 전세계 소규모 셀 5G 네트워크 시장의 성장이 가속화되었습니다. 그러나 파이버 백홀과 관련된 소규모 셀 구축 문제와 우려는 시장 성장을 방해하는 요소입니다. 반면 사물 인터넷 (IoT)의 등장과 초고 신뢰도 낮은 지연 시간 통신에 대한 수요 증가는 가까운 미래에 수익성있는 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다.

샘플 보고서 다운로드: https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/5973

소형 셀 5G 네트워크 시장은 컴포넌트, 무선 기술, 주파수 대역, 셀 유형, 애플리케이션 및 지역으로 구분됩니다. 구성 요소를 기반으로 시장은 솔루션 및 서비스로 분기됩니다. 솔루션 부문은 2018 년 가장 큰 점유율을 차지했으며 전세계 소형 셀 5G 네트워크 시장의 3 분의 2 이상에 기여했습니다. 그러나 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 48.4 %를 기록 할 것으로 예상됩니다.

주파수 대역을 기반으로 시장은 저 대역, 중간 대역 및 밀리미터 파로 분류됩니다. 밀리미터 파 세그먼트는 연구 기간 동안 51.5 %의 가장 빠른 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 그러나 미드 밴드 세그먼트는 2018 년 가장 큰 점유율에 기여하여 전세계 소형 셀 5G 네트워크 시장의 거의 절반을 차지했습니다.

지역별로도 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA에서 분석됩니다. 북미 지역은 2018 년 시장의 거의 절반을 차지하며 시장을 지배했으며 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아 태평양 지역은 2026 년까지 가장 빠른 52.3 %의 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 소규모 셀 5G 네트워크 산업에서 운영되는 주요 업체로는 Samsung Electronics Co., Ltd., Ericsson, Cisco Systems, Inc., CommScope, Fujitsu Limited, Airspan Networks Inc., Huawei Technologies, NEC Corporation, Nokia Corporation 및 ZTE가 있습니다. 법인.

회사 소개 :

AMR (Allied Market Research)은 오리건 주 포틀랜드에 위치한 Allied Analytics LLP의 풀 서비스 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 윙입니다. Allied Market Research는 중소 기업뿐만 아니라 글로벌 기업에도 "시장 조사 보고서"및 "비즈니스 인텔리전스 솔루션"의 품질을 제공합니다. AMR은 고객이 전략적 비즈니스 결정을 내리고 해당 시장 영역에서 지속 가능한 성장을 달성 할 수 있도록 비즈니스 통찰력과 컨설팅을 제공한다는 목표를 가지고 있습니다.

우리는 다양한 회사와 전문적인 기업 관계를 맺고 있으며 이는 정확한 연구 데이터 테이블을 생성하고 시장 예측에서 최대한의 정확성을 확인하는 데 도움이되는 시장 데이터를 파헤치는 데 도움이됩니다. 당사가 발간 한 보고서에 제시된 모든 데이터는 관련 도메인의 주요 회사의 최고 관리들과의 1 차 인터뷰를 통해 추출됩니다. 두 번째 데이터 조달 방법론에는 업계의 지식이 풍부한 전문가 및 분석가와의 심층적 인 온라인 및 오프라인 연구 및 토론이 포함됩니다.

