QUÉBEC, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Coronavirus n’a épargné personne. Cette pandémie force l’isolement et la distanciation sociale, ce qui est diamétralement opposé aux voyages de groupe en autocar. Le transport nolisé étant lié à l’industrie touristique et à toutes les activités regroupant plusieurs personnes, les entreprises membres de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) ont vu leurs opérations réduites à zéro, occasionnant des pertes de revenus colossales qui mettent la survie de plusieurs entreprises en péril.



Depuis le début de la crise, près de 20 000 contrats ont été annulés, totalisant 86 millions de dollars en perte brute de mars à juin. Si la crise perdure jusqu’en octobre, ce sont 103 millions de dollars supplémentaires qui s’envoleront en fumée. La COVID-19 ne pouvait frapper à un pire moment, car la période des mois de mars à octobre représente 80 % du volume d’affaires des transporteurs.

Ce sont tout près de 4 000 emplois directs, un volume d’affaires de 238 millions de dollars annuellement dans plus de 160 entreprises indépendantes qui font rouler 530 autocars sur le territoire québécois, canadien et américain.

« Notre industrie sera probablement la dernière à reprendre ses activités. Notre grande préoccupation est de savoir si nous pourrons tenir le coup jusque-là » souligne Stéphane Lefebvre, président du conseil d’administration de la Fédération des transporteurs par autobus.

Mais au-delà des chiffres, c’est toute une population, représentée par toutes les tranches d’âge, qui s’est vue privée de voyager ou de se déplacer en groupe. Pensons à nos équipes sportives qui vont de ville en ville à la rencontre de nouveaux défis en disputant de nombreux tournois, partout au Québec; à nos étudiants qui, chaque année, découvrent et s'émerveillent devant le gigantisme et la vie frénétique des grandes villes canadiennes et américaines; sans oublier nos ainés qui visitent nos musées, fréquentent nos nombreuses salles de spectacles et profitent d'un moment de détente et de divertissement dans les diverses régions du Québec.

Les mesures et les programmes gouvernementaux actuellement en place sont peu, voire non applicables, à ce secteur d’activité notamment dû à cette absence de revenus. Le manque de liquidité ne permet pas aux transporteurs de supporter les salaires et les bénéfices marginaux s’y rattachant. Les entreprises sont réticentes face aux mesures sous forme de prêts, car elles viendront s’ajouter à leurs charges futures d’endettement, compte tenu de la nature et de l’importance de leur immobilisation que représentent les autocars de luxe.

Tous sont unanimes, la reprise des opérations sera extrêmement difficile pour les transporteurs. Privés de revenus durant plusieurs mois, le maintien de leurs infrastructures telles que les bâtiments, les garages, l’entretien des autocars afin de les garder conforme aux normes réglementaires de sécurité représente un lourd fardeau en pareille circonstance. De surcroît, les transporteurs pourraient devoir supporter la perte de leur personnel qualifié vers d’autres industries, comme les conducteurs et les mécaniciens qui jouent un rôle crucial en transport de personnes, ces derniers ayant été privés de leur travail durant plusieurs mois.

Les entreprises de transport de personnes veulent plus que jamais être au rendez-vous lorsque le déconfinement sera généralisé à la grandeur du Québec. Ils souhaitent jouer un rôle important dans la relance de l’industrie touristique. Les voyages de groupe contribuent à l’économie canadienne et permettent aux touristes étrangers, canadiens et québécois, de voyager en autocar tout au long de l’année, mais plus intensément au printemps, en été et en automne.

Si rien n’est fait, plusieurs transporteurs risquent de fermer leur entreprise définitivement mettant à pied des centaines d’employés et diminuant drastiquement le nombre d’autocars disponibles au Québec pour desservir adéquatement les voyageurs et la population. Ils ont besoin plus que jamais de support afin de sauver leurs entreprises.

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La Fédération des transporteurs par autobus regroupe plus de 650 entreprises privées œuvrant dans tous les secteurs du transport de personnes tel que le transport scolaire, interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement.