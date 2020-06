June 04, 2020 09:38 ET

CE COMMUNIQUE N’A QU’UNE VALEUR D’INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D’ACQUERIR OU UNE SOLLICITATION D’OFFRES DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.

Montrouge, le 4 juin 2020

Crédit Agricole S.A. annonce le prix de rachat et les résultats finaux de ses offres de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterling

Bilan des opérations de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en dollars US et portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterling

____________________





Crédit Agricole S.A., agissant à travers sa succursale de Londres (la « Société »), a annoncé aujourd’hui le prix de rachat et les résultats finaux de ses offres de rachat (les « Offres ») portant sur onze (11) souches d’obligations libellées en euros ou en livres sterling (les « Obligations EUR/GBP »), lancées le 28 mai 2020.

Les Offres ont expiré le 3 juin 2020 à 16h00, heure d’été d’Europe centrale (la « Date d’Expiration »). Les Offres ont été réalisées selon les modalités et les conditions figurant dans le document d’offre intitulé « Tender Offer Memorandum » en date du 28 mai 2020 (le « Tender Offer Memorandum »).

La Société a décidé d’admettre au rachat toutes les Obligations EUR/GBP valablement apportées à ou préalablement à la Date d’Expiration, représentant un montant nominal agrégé de 1 927 866 233 euros (équivalent) d’Obligations EUR/GBP pour un prix de rachat total (excluant le montant les intérêts courus) de 2 015 064 203 euros (équivalent). Le montant apporté n’excède pas le Montant Maximum de Rachat de 3 500 000 000 euros (ou équivalent), et, en conséquence, aucune proratisation ne sera requise.

Le tableau ci-après indique le Prix de Rachat et le montant nominal agrégé de chaque souche d’Obligations EUR/GBP valablement admise au rachat par la Société, ainsi que le montant nominal agrégé restant en circulation pour chacune d’elle.





Désignation des Obligations EUR/GBP et numéro ISIN Montant initial émis / Montant nominal en circulation Benchmark de référence Rendement de référence Spread fixe (points de base) / Rendement Prix de rachat (1) Montant nominal apporté et admis au rachat Montant en circulation après le règlement Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en novembre 2020 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 441



ISIN : XS0997520258 1 250 000 000 euros N/A(2) N/A Rendement 0% 101,136% 100 100 000 euros 1 149 900 000 euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en janvier 2022 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 367



ISIN : XS0637417790 390 000 000

euros Janvier 2022 Interpolated Mid-Swap rate -0,280% +25 107,494% - 390 000 000

euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en janvier 2022 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 472



ISIN : XS1169630602 1 500 000 000 euros Janvier 2022 Interpolated Mid-Swap rate -0,281% +25 101,471% 219 100 000 euros 1 280 900 000 euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en décembre 2022 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 496



ISIN : XS1425199848 1 000 000 000 euros Décembre 2022 Interpolated Mid-Swap rate -0,296% +25 101,983% 293 800 000 euros 706 200 000

euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en avril 2023 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 361



ISIN : XS0617251995 1 000 000 000 euros Avril 2023 Interpolated Mid-Swap rate -0,295% +25 114,843% 80 200 000 euros 919 800 000

euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en juillet 2023 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 422



ISIN : XS0953564191 1 250 000 000 euros Juillet 2023 Interpolated Mid-Swap rate -0,293% +30 109,710% 92 900 000 euros 1 157 100 000 euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en mai 2024 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 464



ISIN : XS1069521083 1 650 000 000 euros Mai 2024 Interpolated Mid-Swap rate -0,280% +35 109,103% 440 400 000 euros 1 209 600 000 euros Titres EUR à Taux Fixe venant à échéance en septembre 2024 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 507



ISIN : XS1550135831 1 000 000 000 euros Septembre 2024 Interpolated Mid-Swap rate -0,272% +35 103,939% 239 300 000 euros 760 700 000

euros Titres GBP à Taux Fixe venant à échéance en décembre 2021 émis dans le cadre de la souche

EMTN n° 354



ISIN : XS0583495188 250 000 000 livres sterling UKT 3.75% Septembre 2021 0,050% +85 107,000% 56 902 000 livres sterling 193 098 000 livres sterling Titres GBP Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en octobre 2024 émis dans le cadre de la souche EMTN n° 564



ISIN : FR0013449600 300 000 000 livres sterling UKT 2.75% Septembre 2024 0,005% +100 101,018% 93 900 000 livres sterling 206 100 000 livres sterling Titres EUR Senior Préférés à Taux Fixe venant à échéance en janvier 2022 émis dans le cadre de la souche

EMTN n° 542



ISIN : FR0013396777 1 500 000 000 euros N/A N/A N/A 100,350% 292 700 000 euros 1 207 300 000 euros

(1) Par 1 000 euros ou 1 000 livres sterling (selon le cas) de montant nominal des Obligations EUR/GBP rachetées dans le cadre des Offres. En sus du Prix de Rachat, les porteurs ayant apporté des Obligations EUR/GBP admises au rachat recevront également les Intérêts Courus.

(2) Non applicable.

Il est prévu que le règlement des Offres intervienne le 5 juin 2020, date à laquelle la Société déposera auprès d’Euroclear, Clearstream ou CACEIS Corporate Trust S.A. (selon le cas), le montant en numéraire nécessaire au paiement du Prix de Rachat augmenté des Intérêts Accrus au porteur concerné. Euroclear, Clearstream ou CACEIS Corporate Trust S.A. (selon le cas) assureront le paiement à chaque porteur du Prix de Rachat augmenté des Intérêts Accrus lui revenant.

Les Obligations EUR/GBP ainsi rachetées seront annulées par la Société immédiatement à la suite du règlement des Offres.

Pour plus de détails sur les termes et conditions des Offres, se référer au Tender Offer Memorandum. Tout terme employé avec une majuscule dans le présent communiqué mais non défini dans ce dernier aura la signification qui lui est donnée dans le Tender Offer Memorandum.

Crédit Agricole indique qu’au terme des opérations de rachat portant sur des obligations senior préférées libellées en dollars US et portant sur des obligations senior préférées libellées en euros ou en livres sterling dont les résultats définitifs ont été communiqués ce jour, elle a racheté pour un montant nominal agrégé de 1 433 602 256 euros (équivalent) d’Obligations USD et pour un montant nominal agrégé de 1 927 866 233 euros (équivalent) d’Obligations EUR/GBP.

L’impact immédiat attendu, qui sera enregistré au deuxième trimestre 2020, de l’ensemble de ces opérations de rachat sur les revenus s’élève à – 41 millions d’euros. Compte tenu de l’impact favorable attendu sur les revenus futurs de l’ensemble de ces opérations de rachat entre juin 2020 et janvier 2025, l’impact total sur les revenus est positif et estimé à + 46 millions d’euros.





Informations complémentaires

Toutes questions et demandes d’assistance en lien avec les Offres pourront être adressées à :

Sole Structuring Bank pour les Offres et Dealer Manager

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, place des Etats-Unis, CS 70052

92547 Montrouge Cedex

France

Attn : Liability Management

Tel : +44 207 214 5903

Email : liability.management@ca-cib.com

Toutes questions et demandes d’assistance en lien avec la présentation des Obligations EUR/GBP, y-compris les demandes de copie du Tender Offer Memorandum, pourront être adressées à :

Tender Agent et Information Agent pour les Offres

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

London WC1H 8HA

Attn: Thomas Choquet

Tel : +44 20 7704 0880

Email : ca@lucid-is.com







CACEIS Corporate Trust S.A.

1-3, Place Valhubert

75013 Paris

France

Attn: David PASQUALE

Tel: +33 (6) 37 41 17 59

Email: david.pasquale@caceis.com / LD-F-CT-OST-MARCHE-PRIMAIR@caceis.com













Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de rachat ni la sollicitation d’une offre de vendre quelques titres que ce soit aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer aux Offres. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être interdite par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué de presse doivent s'informer et se conformer à ces restrictions.





