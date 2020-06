TORONTO, 04 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd’hui l’ouverture du Fonds d’opportunités de crédit Lysander-Canso (le « Fonds ») aux souscriptions de régimes enregistrés. Le Fonds devient une « fiducie de fonds commun de placement » selon la législation fiscale canadienne et ses parts sont maintenant des placements admissibles pour les régimes enregistrés.



Le Fonds a été créé en tant qu’OPC alternatif le 11 mai 2020. L’objectif du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme au moyen d’un portefeuille diversifié composé principalement de titres de créance et de titres du marché monétaire. Le Fonds appliquera des stratégies de placement alternatives comme la vente à découvert et l’acquisition de titres sur marge ou au moyen de fonds empruntés. Il est possible de souscrire et de faire racheter les parts du Fonds sur une base mensuelle.

Le prospectus du Fonds contient plus de précisions sur le Fonds. Les investisseurs et les investisseurs éventuels sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité concernant leur situation personnelle.



Un placement dans un organisme de placement collectif (OPC) peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Lysander est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds. Le siège de Lysander est situé au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir plus de renseignements sur Lysander, veuillez consulter le site www.lysanderfunds.com ou communiquer avec Lysander par courriel à l’adresse manager@lysanderfunds.com ou par téléphone au 1 877 308-6979.

Richard Usher-Jones

Président

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515