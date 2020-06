• Le groupe industriel DIAX a sélectionné les générateurs d’hydrogène et d’oxygène Piel by McPhy pour équiper sa ligne d'outils diamantés de frittage

• La phase de mise en service a été entièrement exécutée à distance par les équipes McPhy dans le contexte de la pandémie de Covid-19

La Motte-Fanjas, le 4 juin 2020 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, annonce ce jour l’installation et la mise en service à distance d’une ligne complète Piel (générateurs d’hydrogène et oxygène et leurs auxiliaires) pour le groupe industriel DIAX, l'un des leaders mondiaux des outils diamantés sur le marché des Balkans et en Europe de l'Est.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « La concrétisation de ce projet démontre la parfaite adéquation du nouveau design de notre ligne d’équipements Piel à l’industrie légère et confirme le déploiement constant de cette gamme à l’international avec un parc de 3000 équipements répartis partout dans le monde. Ce nouveau succès commercial illustre également l’engagement croissant de l’industrie légère dans la lutte contre le changement climatique. En produisant leur hydrogène propre sur site, les entreprises industrielles assurent à la fois la décarbonation de leurs procédés, la maitrise de leurs coûts et leur indépendance énergétique. Enfin, il s’agit d’une mise en service qui a pu s’effectuer à distance grâce aux modules digitaux de supervision intégrés au nouveau design Piel. Cette digitalisation de nos équipements est particulièrement utile dans le contexte sanitaire actuel, mais répond également à une exigence forte des groupes industriels qui souhaitent obtenir, en temps réel, une lecture et une analyse de leurs données de production, ou encore planifier des opérations de maintenance préventive, et ainsi gagner en flexibilité et en productivité. En parallèle des projets multi-mégawatts, les installations Piel constituent un réservoir de croissance solide pour McPhy et des solutions économiques tangibles de réduction de la pollution pour les entreprises industrielles soucieuses de leur environnement et engagées dans l’énergie zéro-carbone. »

Klaser Djani, directeur de DIAX, ajoute : « Nous avons sélectionné McPhy sur la base de la grande disponibilité dont a fait preuve l’équipe technico-commerciale Piel, qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre d’un système facile à gérer, adapté à nos besoins actuels et futurs, tout en démontrant une qualité d’assistance technique après-vente qui a dépassé nos attentes. C'est là que réside la véritable force de Piel, surtout dans une période incertaine comme la pandémie de Covid-19 qui a été source de nombreuses contraintes supplémentaires. La ligne d’équipements que nous avons sélectionnée présente un haut niveau technologique et un potentiel optimal de retour sur investissement. »

Nouveau design Piel : le choix d’une chaîne hydrogène complète pour un processus de production hydrogène décarboné adapté à l’industrie légère

Basée en Bosnie-Herzégovine, DIAX a sélectionné une ligne complète de générateurs d’hydrogène et d’oxygène Piel by McPhy pour équiper sa ligne d'outils diamantés de frittage. Les équipements McPhy permettront d’alimenter en énergie propre l'ensemble du processus de frittage de la poudre, qui consiste à compacter et à former une masse solide de matériau par la chaleur ou la pression sans le faire fondre au point de le liquéfier.

Ligne de produits Piel équipant la ligne de production DIAX : électrolyseur (production d’hydrogène), générateurs d’oxygène, eau et nitrogène, auxiliaires (filtres, sécheur, unité de purification)

En sélectionnant la chaîne complète d’équipements Piel, l’entreprise DIAX a fait le choix de produire son hydrogène sur site, afin de s’affranchir des contraintes logistiques coûteuses et émettrices de CO 2 liées au transport de bouteilles d’hydrogène sous pression. Piel assure ainsi aux industriels une indépendance énergétique et une maitrise accrue de leurs coûts par un moyen de production sur site, à la demande et sur mesure.

Comptant plus de 3000 installations à l’échelle mondiale, la gamme Piel, dont le design a été entièrement révisé en 2019, répond parfaitement aux besoins en équipements de production d’hydrogène de l’industrie légère, c’est-à-dire lorsque les besoins en hydrogène sont inférieurs à 10 Nm3/h, ou pour des modes de production discontinus. Ce type d’équipement a pu être sélectionné par des entreprises d’orfèvrerie-joaillerie ou encore des instituts météorologiques pour gonfler des ballons sondes par exemple.

Exécution à distance de la phase de mise en service par les équipes de McPhy du fait de la pandémie de Covid-19

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’installation et le démarrage des produits Piel ont pu être intégralement effectués à distance. L’opération, finalisée fin avril, a été rendue possible par des modules digitaux de supervision intégrés aux équipements McPhy, qui permettent de collecter des données « machine » en temps réel, ou d’interagir à distance avec les équipements, pour réaliser par exemple des opérations de maintenance préventive ou curative. Les équipes McPhy ont ainsi pu opérer et superviser rapidement et à distance le démarrage de la chaîne d’équipements.

Au-delà de la maintenance préventive ou corrective sur la chaîne de production, la digitalisation des équipements Piel permet des gains de temps en déplacements et en réactivité, et assure à l’entreprise DIAX plus de flexibilité, tout en améliorant drastiquement l’efficacité et la rentabilité de leur système de production d’hydrogène.

Cette installation d’une chaîne complète Piel dans les Balkans marque un nouveau succès du développement de la gamme de produits dédiée à l’industrie légère aux côtés des installations multi-mégawatt, et s’inscrit dans la lutte contre le changement climatique et pour la croissance verte.

Prochaine communication financière

Publication des résultats du premier semestre 2020, le 28 juillet 2020, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

