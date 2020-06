COMMUNIQUE DE PRESSE

MAISONS DU MONDE RENFORCE SA LIQUIDITE AVEC UN PRÊT GARANTI PAR L’ETAT

DE 150 MILLIONS D’EUROS

NANTES – 4 juin 2020, 17h45 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM ; ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce qu’il a renforcé sa structure financière, déjà solide, avec l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE)1 de 150 millions d’euros. Ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l’Etat français.

Le Groupe a terminé le premier trimestre 2020 avec une situation de liquidité de 222 millions d’euros, grâce notamment au tirage de deux lignes de crédit renouvelables pour 150 millions d’euros. Cette liquidité vient d’être renforcée par l’obtention d’un prêt à terme conclu dans le cadre du PGE avec un syndicat de six groupes bancaires : Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, Groupe Société Générale (coordinateurs), Groupe CM-CIC, HSBC et BNP Paribas. Ce prêt d’une maturité d’un an est agrémenté d’une option d’extension pouvant aller jusqu’à cinq ans additionnels (juin 2026).

Maisons du Monde a par ailleurs négocié avec succès la suspension de son covenant financier pour les deux périodes de test restantes (juin 2020 et décembre 2020) de sa facilité de crédit senior de 200 millions d’euros, qui arrive à échéance au deuxième trimestre 2021.

À cette occasion, Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré :

« Le Prêt Garanti par l’Etat que nous avons négocié, ainsi que la suspension de notre covenant bancaire, nous renforcent davantage au moment où nous sortons d’un confinement de deux mois dans tous les marchés où nous opérons en raison de la pandémie de Covid-19. Conjuguée à la poursuite du plan de protection de la trésorerie et de maîtrise des coûts, cette mesure améliore la liquidité du Groupe et nous permet donc de gagner en marge de manœuvre afin de pouvoir faire face même aux scénarios les plus négatifs concernant l'évolution du Covid-19 dans les prochains mois. En parallèle, nos équipes sont pleinement mobilisées pour accueillir nos clients dans nos magasins, en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir leur santé et leur sécurité tout en leur offrant la meilleure expérience d’achat. »





Avertissement : déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d’euros en 2019, et son EBITDA était de 153 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le Groupe exploitait un réseau de 376 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 45% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, qui a représenté 25% des ventes du Groupe en 2019, est disponible dans les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche et aux Pays-Bas. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 19 magasins.

1 Par l’intermédiaire de ce programme, l’Etat français prévoit d’apporter 300 milliards d’euros de prêts aux entreprises françaises impactées par la situation liée au Covid-19.







