Rueil-Malmaison, le 4 juin 2020

VINCI remporte deux contrats de rénovation autoroutière en Australie

Rénovation de la Bruce Highway pour 114 millions d’euros

Rénovation d’un tronçon de l'autoroute M1 (autoroute du Pacifique) pour 60 millions d’euros

La Bruce Highway et l’autoroute du Pacifique constituent le principal axe autoroutier de la côte Est australienne

Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, a remporté deux contrats dans le Queensland, en Australie.

Le premier contrat, en partenariat avec John Holland (50/50), concerne les travaux de protection contre les inondations et de fluidification du trafic sur la Bruce Highway, dans la région de la Sunshine Coast au nord de Brisbane. D’un montant de 114 millions d’euros (185 millions de dollars australiens), il comprend la réhabilitation des échangeurs, la réalisation de nouveaux raccordements, de nouveaux ponts et de nouveaux équipements de drainage sous l'autoroute.

Le deuxième contrat concerne le premier lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1), entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. D’un montant de 60 millions d’euros (97 millions de dollars australiens), il comprend l'élargissement à 2 x 3 voies d'un tronçon de 2 km, ainsi que la réalisation à Burleigh Heads du tout premier échangeur en losange divergent de la Gold Coast. Ces travaux, qui prévoient également l’intégration de technologies au service d’une autoroute intelligente, permettront de réduire les temps de trajet des 90 000 automobilistes qui empruntent chaque jour ce tronçon.

