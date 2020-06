Paris, le 4 juin 2020 - Atos , leader international de la transformation digitale, est fier d'annoncer son rôle de membre fondateur de la Fondation GAIA-X , une organisation à but non lucratif visant à créer la prochaine génération de plateformes de données pour l'Europe, ses États membres, entreprises et citoyens.

La Fondation GAIA-X, formée par 22 organisations (leaders du digital, industriels, universitaires et associations) dont Atos, souligne leur engagement en faveur d'un processus européen reposant sur la transparence et l’ouverture, mobilisant autant d’acteurs que possible. Elle s'appuiera sur les travaux existants initiés par les gouvernements français et allemand, également soutenus par plus de 300 entreprises. Le projet GAIA-X entre désormais dans une nouvelle phase de son développement et permet à l'Union européenne de consolider son leadership dans l'économie mondiale des données.

La création d'écosystèmes numériques nécessite l'instauration d’un environnement de confiance et l’assurance d'une interopérabilité entre l’ensemble des utilisateurs et fournisseurs de services cloud. GAIA-X permettra de relever ce défi grâce à un ensemble commun de politiques, une "architecture de normes" (“Architecture of Standards”) et un ensemble de "services de fédération" qui rassemblent les fournisseurs de cloud existants et leurs services, et dans lesquels les données et les applications peuvent être traitées de manière à garantir un contrôle total. Ce système permettra aux organisations de toutes tailles et de tous les secteurs de bénéficier des offres des grands fournisseurs internationaux de services Cloud en Europe tout en respectant un ensemble de politiques essentielles.

Impliqué dans le développement du Cloud depuis sa création, Atos apporte son expertise et son expérience reconnues dans le domaine du Cloud Computing, soutenues par son portefeuille de solution et ses partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de services Cloud, ainsi qu’une compréhension approfondie des besoins des clients.

Elie Girard, Directeur Général d'Atos, explique : "Le leadership numérique de l'Europe dans l'économie des données nécessite des capacités de Cloud Computing flexibles et sécurisées. En facilitant la portabilité des infrastructures, des applications et des données, GAIA-X permettra aux entreprises et aux administrations publiques européennes de partager leurs données décentralisées de manière fiable et sécurisée et favorisera l'adoption du Cloud, de même que la création d'écosystèmes à valeur ajoutée. Cela renforcera la compétitivité de l'Europe car l'approche est sans précédent, pilotée par les industriels, en collaboration avec les grands fournisseurs de services Cloud et vise à définir un ensemble raisonnable de politiques et de normes conformes aux valeurs et aux aspirations européennes".

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99 |

Pièce jointe