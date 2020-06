COMMUNIQUE DE PRESSE

RECEPTION D'UNE PROPOSITION GLOBALE INDICATIVE D'UNE PARTIE DES CREANCIERS EXISTANTS DU GROUPE REPONDANT AUX BESOINS DE LIQUIDITÉ ET INCLUANT UNE CONVERSION SUBSTANTIELLE DE LEURS CREANCES EN CAPITAL

Paris (France), 4 juin 2020 – A la suite de la réception de deux offres indicatives de nouveaux apports de liquidité comme indiqué le 26 mai dernier, Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) (la "Société") annonce aujourd'hui avoir reçu une proposition globale indicative, ayant le soutien, à ce jour, d’institutions financières représentant environ 59 % des prêteurs du Prêt à Terme B et des prêteurs de la Facilité de Crédit Renouvelable (les "Prêteurs Proposants"). Cette proposition répond à la fois aux besoins de liquidités du Groupe et à la nécessité de réduire l’endettement de la Société.

Les principes clés de la restructuration consisteraient en (i) un nouveau financement d'environ 400 millions d'euros sous forme de dette, qui serait entièrement souscrit par les Prêteurs Proposants, afin de financer les besoins de liquidités du Groupe et de rembourser la facilité du Crédit-Relais le 31 juillet 2020, et (ii) un désendettement substantiel du Groupe par conversion en capital, avec une réduction de la dette portant sur le Prêt à Terme B et la Facilité de Crédit Renouvelable. Ce désendettement serait mis en œuvre par la combinaison d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (entièrement garantie par les prêteurs du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable par voie de compensation de leurs créances) et d'une augmentation de capital réservée aux prêteurs du Prêt à Terme B et de la Facilité de Crédit Renouvelable, souscrite par voie de compensation de leurs créances. Cette transaction pourrait impliquer une dilution très significative pour les actionnaires existants qui ne participeraient pas à l’augmentation de capital.

Les modalités détaillées doivent encore être discutées, en particulier la durée, la marge et les sûretés du nouveau financement, mais aussi le prix de souscription et le montant de chaque augmentation de capital, ainsi que les conditions préalables à cette proposition de restructuration.

La Société a pris note de cette proposition et fera part au marché en temps utile du résultat de ces discussions.

