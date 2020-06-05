中国上海, June 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云顶新耀（Everest Medicines），一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足中国（含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）及其它亚洲市场未满足的医疗需求，今天宣布完成3.1亿美元C轮融资。



本轮3.1亿美元的融资包括两部分优先股筹资，2.6亿美元C-2轮以及5,000万美元C-1轮。 C-2轮融资由建峖实业投资（Janchor Partners）领投，RA Capital Management和高瓴资本（Hillhouse Capital）共同领投。其他新投资者也提供了额外支持，其中包括德诚资本（Decheng Capital）、国新国同（GT Fund）、骏利亨德森投资（Janus Henderson Investors）、Rock Springs Capital、Octagon Investments及一家大型知名长线机构投资者。现有投资者包括康桥资本 (CBC Group)、Cormorant、兰亭投资（Pavilion Capital）和HBM Healthcare Investments 也积极参与本轮融资。C-1轮融资包括来自嘉善国投的5,000万美元投资，是云顶新耀2020年3月17日宣布的与嘉善国家级经济技术开发区和嘉善国投广泛战略合作的一部分。

本轮融资资金将用于推进云顶新耀创新药产品管线的临床研发，并为下一阶段的增长建立强大的商业化基础设施。目前，云顶新耀已经通过其丰富的产品管线取得了重要进展。

Trodelvy TM (Sacituzumab govitecan-hziy) 是一种同类首创抗Trop-2抗体药物偶联物（ADC），已在美国获批用于治疗既往至少接受过两次治疗的转移性三阴性乳腺癌（mTNBC）患者。云顶新耀于2020年4月获得了sacituzumab govitecan 的中国临床试验申请批准，并计划启动多个实体瘤适应症的临床研发项目。

(Sacituzumab govitecan-hziy) 是一种同类首创抗Trop-2抗体药物偶联物（ADC），已在美国获批用于治疗既往至少接受过两次治疗的转移性三阴性乳腺癌（mTNBC）患者。云顶新耀于2020年4月获得了sacituzumab govitecan 的中国临床试验申请批准，并计划启动多个实体瘤适应症的临床研发项目。 Xerava TM (Eravacycline) 依拉环素是一种注射用新型全合成的广谱四环素类非肠道抗生素，对多重耐药性革兰氏阴性菌等中国常见的耐药菌具有广泛的体外抗菌活性。依拉环素目前已被批准在美国和欧洲用于治疗复杂性腹腔内感染（cIAI）患者，依拉环素已于2020年4月被新加坡批准。云顶新耀目前正在中国进行该适应症的III期临床试验，以支持监管部门批准。

(Eravacycline) 依拉环素是一种注射用新型全合成的广谱四环素类非肠道抗生素，对多重耐药性革兰氏阴性菌等中国常见的耐药菌具有广泛的体外抗菌活性。依拉环素目前已被批准在美国和欧洲用于治疗复杂性腹腔内感染（cIAI）患者，依拉环素已于2020年4月被新加坡批准。云顶新耀目前正在中国进行该适应症的III期临床试验，以支持监管部门批准。 Etrasimod是一种潜在同类最佳的口服S1P受体调节剂。云顶新耀正在中国大陆和台湾、及韩国进行溃疡性结肠炎的多中心III期临床试验。

Taniborbactam是一种潜在同类最佳的注射用环状硼酸盐化合物，可同时抑制丝氨酸和金属β-内酰胺酶。云顶新耀与其合作伙伴Venatorx Pharmaceuticals目前正在联合开展进行针对复杂性尿路感染患者（cUTI）的全球III期临床试验。

Ralinepag XR是一种潜在同类最佳的口服IP受体缓释激动剂，主要用于治疗肺动脉高压（PAH）患者。云顶新耀正在与其合作伙伴United Therapeutics联合开展一项针对肺动脉高压患者的全球III期临床试验。

Nefecon是一种潜在全球首创的针对IgA肾病的创新产品。2019年12月，云顶新耀获得了针对IgA肾病的临床试验申请批准。云顶新耀将与其合作伙伴Calliditas Therapeutics联合开展全球III期临床试验。

FGF401是一种潜在同类首创的具有ATP竞争性、可逆共价的FGFR4抑制剂。云顶新耀已从诺华公司获得了该药的全球商业权利。2020年3月，在中国肝细胞癌患者中进行Ib / II期临床试验的临床试验申请获得批准。

SPR206是一种潜在同类最佳的新型多粘菌素衍生物，用于降低临床上可见的多粘菌素B和粘菌素对肾脏的毒性。

云顶新耀首席执行官、医学博士Kerry Blanchard表示：“这是云顶新耀重要的里程碑，强化了我们深厚的行业专业知识和战略商业模式，以授权引入全球创新疗法，并在大中华区和亚洲地区对其进行研发。我们已经准备好推进我们强大产品管线的临床研究，我们丰富的产品管线覆盖许多重要的疾病，十分期待以此为基础发展我们的商业化业务。”

“云顶新耀已经取得了显著的成果，与业内知名企业建立了战略合作伙伴关系，一同构建发展富有前景的产品管线，”建峖创始人兼首席实业投资家何志安表示。“我们很高兴能与云顶新耀合作，并支持该公司的使命，为中国危及生命的疾病患者提供创新的治疗方法。”

“自2017年年末成立，短短数年间已成绩斐然，我们倍感骄傲，”云顶新耀董事长兼康桥资本首席执行官傅唯表示。“实力雄厚的投资者的加入，不仅彰显了公司出色的早期成果，又体现了投资者对云顶新耀成长为地区领先的创新药物平台公司的信心。”云顶新耀由康桥资本投资孵化。

云顶新耀总裁兼首席财务官何颖表示:“我们很高兴能与这些杰出的全球领先生物制药机构投资者合作，并期待在云顶新耀令人兴奋和重要的增长时期与他们合作。”

关于云顶新耀（ Everest Medicines ）

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及其它亚洲市场未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。

云顶新耀已经建立了八个潜在全球首创或同类最佳的分子组合，其中许多都处于临床研发的后期阶段。我们感兴趣的治疗领域包括肿瘤学、自身免疫性疾病、心肾疾病和传染病。目前有四项药物正在中国进行临床试验，另有两种药物将于2020年开始注册试验。

欲知详细信息，请访问该公司网站：www.everestmedicines.com.

关于建峖实业投资（ Janchor Partners ）

建峖实业投资成立于2009年，是一家长期实业投资公司，专注于投资拥有卓越商业模式、高速成长前景和亚洲市场长期发展动力的企业。建峖实业投资作为被投企业的真正伙伴，帮助提高企业的长期价值，并与被投企业建立了密切的长期关系。作为实业投资公司，建峖实业投资的使命是基于洞察和信任建立深厚关系，从而产生深远持久影响。这种影响、洞察和信任的良性循环可以产生多赢的成果，以此创造长期持续的价值。

关于 RA Capital Management

RA Capital Management是一家多阶段投资管理公司，主张基于事实证据进行投资，专注于投资研发药物、医疗设备和诊断方法的上市及私有医疗生命科学公司。RA Capital Management战略的灵活性使其能够为初创企业提供种子资金，并为被投公司进行私募、IPO和增发等融资交易，既促进了互相沟通，也让管理团队有能力从创立初始直至商业化阶段持续创造价值。

关于高瓴资本 （ Hillhouse Capital ）

高瓴始终致力于创造可持续的长期增长，发现价值，创造价值。作为长期投资者，我们致力于与世界一流企业家合作，帮助他们在全球发展业务。十多年来，我们携手诸多标志性的业界领袖，协力完成了这些行业的重塑。作为专业投资管理机构，高瓴资本受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人，包括非盈利性基金会和养老基金等，同时我们的投资也为全球教育、科研创新和艺术进步发展提供了助力和支持。

关于康桥资本 (CBC Group)

康桥资本是亚洲最大和最活跃的医疗健康行业的私募股权基金之一，专注于生物医药、医疗技术和医疗服务三个核心领域的平台建设和收购机遇。康桥资本赋能医疗健康行业领军企业的变革，以实现长期可持续增长，解决尚未满足的医疗需求，不断提高中国和亚洲其他地区的全民医疗健康水平及生活质量。康桥资本成立于2014年，在新加坡、上海、北京、香港和纽约拥有强大的投资、医疗和投资组合管理的专业团队。

关于德诚资本 (Decheng Capital)

德诚资本成立于2012年，是一家领先的生物医药健康风险投资公司，投资领域包括生物制药，医疗设备和器械，分子诊断设备和试剂，医疗服务，农业或工业生物工程。德诚资本把握中国医疗健康产业快速增长的历史性机遇和全球生命科学的革命性创新，为企业家、创业家和发明家提供资金和战略支持，成为他们、本土及跨国公司和投资者的首选合作伙伴。目前德诚资本的总资产管理规模超过10亿美元。德诚资本位于中国上海、美国硅谷和纽约。

关于国新国同 （ GT Fund ）

国新国同基金区域性、产业型子基金浙江制造基金（以下统称“国新国同”），是2017年在中国杭州注册成立的私募股权基金，总规模为100亿元人民币（约14亿美元）。国新国同致力于为该区域的产业合作伙伴提供资金和专业支持，坚持市场化、专业化、国际化的原则，积极投资医药医疗、先进制造、清洁能源等领域的跨境投资项目。国新国同的投资组合力求为联合投资者和有限合伙人提供卓越的风险调整回报。国新国同基金是2016年成立的私募股权基金，基金总规模为1500亿元人民币（约211亿美元）。

关于骏利亨德森投资 (Janus Henderson Investors)

骏利亨德森投资（Janus Henderson Investors）是全球领先的主动型资产管理公司，截至2020年3月31日，管理资产达2,944亿美元。骏利亨德森投资于2017年由两家互补企业合并组建而成，两家企业的渊源可追溯至更远：Janus Capital Group总部位于美国，成立于1969年，采用强有力的研究型方法进行投资。亨德森全球投资公司（Henderson Global Investors）于1934年在英国成立，主张自下而上、基于分析的投资策略。两个公司的核心客户群在区域上有所不同，两者的平等合并建立了一个真正的全球平台——具备全球能力与国际思维。骏利亨德森投资致力于帮助客户实现其长期财务目标。

关于 Cormorant

Cormorant Asset Management（“Cormorant”），总部位于马萨诸塞州波士顿，是一家专注于生物技术的投资公司，成立于2013年，目前管理约18亿美元资产。成立以来，Cormorant已将自己确立为寻求IPO公司的主要交叉轮投资者，以及刚刚起步的公司的长期投资者。Cormorant的投资由其创始人陈碧华牵头，在创办Cormorant之前，陈碧华已在医疗领域有15年的成功投资经验。

关于 Rock Springs Capital

Rock Springs Capital是一家成立于2013年的投资咨询公司，主要致力于投资医疗保健行业相关公司。

关于 Octagon Investments

Octagon Investments Master Fund LP（“Octagon Investments”）是根据开曼群岛法律成立并作为私人投资基金运营的豁免有限合伙企业。Octagon Capital Advisors LP（“Octagon Capital”）是特拉华州的有限合伙企业，并且是美国证券交易委员会的注册投资顾问，担任Octagon Investments的投资经理。 Octagon Capital成立于2019年，是一家多阶段投资管理公司，致力于以证据为基础投资上市和私有医疗保健公司。Octagon Capital专注于建立集中、长期的投资，并与投资组合管理团队合作。 Octagon Capital为大学捐赠基金、非盈利基金会、家族理财室和知名资产管理公司等全球机构管理资本。

关于兰亭投资（ Pavilion Capital ）

兰亭投资（Pavilion Capital）是一家总部位于新加坡的投资公司，主要投资于亚洲。该公司投资于不同行业的基金和企业，尤其是创新技术和医疗保健领域。

关于 HBM Healthcare Investments

HBM Healthcare Investments成立于2001年，致力于医疗保健领域的投资。该公司的国际化投资组合包括在人类医学、生物技术、医学技术和诊断方法及相关领域中具有发展前景的国际公司。被投公司中有许多公司的主导产品已经上市或处于研发的后期阶段，投资组合公司在其战略方向上受到密切跟踪和积极指导。这使得HBM Healthcare Investments成为投资大型制药和生物技术公司的另一种选择。HBM Healthcare Investments拥有国际股东基础，并在SIX Swiss Exchange上市（股票代码：HBMN）。

联系人：

美国及欧洲：

Darcie Robinson

副总裁

Westwicke PR

+1 (203) 919-7905

darcie.robinson@icrinc.com



中国：

Edmond Lococo

董事总经理

ICR Asia

+86 (10) 6583-7510

edmond.lococo@icrinc.com