VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que le 3 juin 2020, sa filiale en propriété exclusive Farmako GmbH (« Farmako ») a conclu un accord d’approvisionnement contraignant (l’« Accord contraignant ») avec ZenPharm Ltd (« ZenPharm »), une filiale de Zenabis Global Inc (« Zenabis »). L’accord contraignant jette les bases à la conclusion d’un accord d’approvisionnement définitif qui devrait être finalisé dans les semaines à venir.



Selon les termes de l’accord contraignant, ZenPharm fournira à Farmako des fleurs de cannabis médical de qualité EU-GMP cultivée par Zenabis pour être distribuées aux patients faisant usage de cannabis médical en Allemagne. L’accord vise à faciliter la distribution par Farmako de 1 500 kilogrammes de fleurs de cannabis en Allemagne sur une période de 3 ans, avec des options pour les deux parties de prolonger l’accord d’approvisionnement. Farmako recevra les produits en Allemagne et les distribuera à l’échelle nationale, sous sa propre marque, à son réseau de pharmacies et de médecins allemands. Les produits fournis par ZenPharm consisteront initialement en des fleurs de cannabis fortes en THC ainsi qu’en des fleurs de cannabis équilibrées en THC et en CBD, deux catégories de produits qui, selon la direction, sont les plus recherchés en Allemagne. Les livraisons de cannabis à Farmako devraient commencer au quatrième trimestre 2020. Les parties ont en outre convenu de travailler en étroite collaboration sur des formulations de produits supplémentaires à ajouter à l’accord prévu pour 2021, comprenant des huiles de cannabis et d’autres nouvelles formes posologiques.

La PDG de Farmako, Katrin Eckmans, a déclaré : « Ayant visité les installations canadiennes de Zenabis à la fin de 2019, j’ai été très impressionnée. Nous avons visité de nombreuses installations et la capacité de Zenabis de maintenir les normes les plus élevées de professionnalisme et de qualité dans toute l’organisation, même en opérant à grande échelle, est remarquable. L’approche professionnelle de Zenabis dans la culture du cannabis, combinée à l’expérience de Natrix Sciences avec des produits pharmaceutiques innovants et complexes à Malte, est une interaction parfaite afin de pouvoir offrir une vaste gamme de produits de cannabis médical de haute qualité aux patients en Allemagne et en Europe. » L’Allemagne est actuellement en tête du marché du cannabis médical en Europe, représentant un marché de plus de 170 millions d’euros dans un cadre réglementaire solide, ce qui a mené d’autres pays européens à s’ouvrir davantage et à utiliser le cadre réglementaire allemand comme modèle. Depuis la légalisation allemande du cannabis médical en mars 2017, le marché a plus que doublé chaque année. En 2019, plus de 6700 kg de fleurs de cannabis ont été importés pour être distribués aux patients dans les pharmacies allemandes (3000 kg en 2018), les fleurs de cannabis représentant plus de la moitié du marché allemand du cannabis médical. À la fin de la deuxième année suivant la légalisation, l’Allemagne avait émis plus de 140 000 ordonnances de cannabis médical, les remboursements d’assurance ayant augmenté de près de 70 % en 2019 par rapport à 2018. Le deuxième semestre de 2020 affichera une diversification des produits disponibles sur le marché, et il est prévu que les taux de croissance du marché se poursuivent à un rythme élevé. [1] Source : Prohibition Partners, MJBizDaily

Angèle Azzopardi, PDG de ZenPharm, a déclaré : « Notre équipe est incroyablement fière de mener à bien cette opération. Cet accord illustre non seulement l’engagement de Zenabis, mais met également en évidence la synergie transatlantique de Zenabis et ZenPharm dans la distribution de cannabis médicinal en Europe. Nous sommes impatients de développer notre relation avec Farmako, d’autant plus que des formes plus conventionnelles de produits à base de cannabis médicinal arrivent sur le marché. »

« Zenabis et ZenPharm se sont présentés à Farmako comme des partenaires fiables et professionnels tout au long de la dernière année durant nos travaux communs, avec un souci du détail et en recherchant également une coopération durable et à long terme », a déclaré Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora. « Je crois sincèrement que cela convient parfaitement à Farmako, et nous sommes très heureux et fiers de la signature de cet accord et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe au Canada et à Malte pour l’envoi initial du cannabis médical cultivé par Zenabis à Francfort, afin de desservir les patients en Allemagne. »

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

Farmako GmbH est un grossiste du secteur pharmaceutique basé à Francfort, en Allemagne. La société se concentre sur la distribution de cannabis médical aux pharmacies dans le but d’assurer l’approvisionnement des patients en cannabis et de combler l’écart entre l’offre et la demande de cannabis médical. Farmako prévoit étendre son modèle commercial à d’autres pays européens quand la législation le permet, en se rapprochant de son objectif d’être le principal distributeur de cannabis médicinal européen. Depuis mars 2019, la société distribue déjà du cannabis médical à des pharmacies en Allemagne et détient des licences complètes au Royaume-Uni afin de commencer ses opérations de distribution en 2020. Farmako est une filiale à 100 % d’AgraFlora Organics International Inc. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https: // www.farmako-global.com/ .

