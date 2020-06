MONTRÉAL, 05 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Derek Teevan au poste de vice-président, affaires autochtones et gouvernementales. M. Teevan détient plus de 20 années d’expérience dans l’industrie minière et a précédemment occupé de nombreux postes à la direction exécutive chez Detour Gold et De Beers Canada.



« Nous sommes enthousiastes à l’idée de voir Derek se joindre officiellement à l’équipe de NioBay. Derek a été essentiel pour l’obtention des études et permis environnementaux, tout en s’assurant de l’engagement et de la négociation des ententes avec les communautés autochtones afin de permettre aux mines Victor Diamond et Detour Gold de procéder. Derek apporte à NioBay une expérience unique liée au développement de deux mines impliquées avec les mêmes communautés des Premières Nations touchées par le projet James Bay Niobium de la Société. Le renforcement de l’équipe par l’ajout de leaders qui ont bâti des projets de la région nous guidera vers le succès », a mentionné Claude Dufresne, président et chef de la direction de Les Métaux NioBay inc.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

La Société a le plaisir de de fournir les résultats de son assemblée annuelle (« AGA ») tenue le 4 juin 2020. Les actionnaires détenant un total de 20 800 693 actions ordinaires de la Société ont participé à l’AGA en personne ou étaient représentés par une procuration, représentant environ 40 % des 52 254 580 actions ordinaires émises et en circulation.

Jacques Bonneau, Jean-Sébastien David, Claude Dufresne, Dawn Madahbee Leach, Raymond Legault et Serge Savard ont été réélu au conseil d’administration. Les actionnaires ont également réélu PricewaterhouseCoopers, LLP à titre d’auditeur pour la prochaine année financière et ont approuvé de nouveau le régime d’options d’achat d’actions de la Société.

OCTROI D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

Suite à l’AGA, la Société a approuvé l’octroi d’un total de 905 000 options d’achat d’actions à des administrateurs, membres de la haute direction, employés et consultants de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions octroyées seront acquises immédiatement et le reste des options d’achat d’actions octroyées est assujetti à une période d’acquisition de deux ans. Tous les octrois ont une échéance de cinq ans à un prix d’exercice de 0,28 $. Les options d’achat d’actions ont été octroyées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :

Les Métaux NioBay Inc.

Claude Dufresne, ing.

Président et chef de la direction

Tél. : 514 866-6500

Courriel : cdufresne@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com Communications Financières Renmark inc.

Mélanie Barbeau

Tél. : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

mbarbeau@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com