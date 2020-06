Wendel propose à son Assemblée générale un dividende stable à 2,80 euros

Actions de solidarité et de mécénat renforcées

L’Assemblée générale des actionnaires de Wendel se tiendra à huis clos le 2 juillet 2020 sans la présence physique des actionnaires et sera diffusée en direct sur le site Internet de Wendel, www.wendelgroup.com ;

Dividende au titre de l’exercice 2019 proposé à 2,80 euros par action, stable par rapport à l’exercice 2018 ;

Réduction volontaire de 25 % de la rémunération fixe du Directoire 2020 sur trois mois ;

Réduction volontaire de 25 % de la rémunération du Conseil de surveillance sur trois mois ;

Renforcement des actions de mécénat et solidarité de Wendel ; renouvellement de toutes les actions de mécénat et de solidarité historiques; affectation de sommes issues de la baisse de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance à des associations caritatives; mécénat de compétence : Wendel proposera des heures de formations gratuites, dans le domaine de la prévention et de la gestion de la violence, dispensées par Crisis Prevention Institute (CPI), société dans le portefeuille de Wendel, à des établissements opérant en France dans la santé et l’éducation.



Assemblée générale et dividende

À l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel avait initialement annoncé le 18 mars 2020 un dividende au titre de l’exercice 2019 de 2,90 euros par action, en hausse de 3,6 %. Le 14 avril 2020, Wendel a annoncé sa volonté d’attendre d’avoir une meilleure appréciation de l’environnement économique et sanitaire pour se prononcer définitivement sur le montant de ce dividende. Le 29 avril 2020, Wendel a cédé le solde de sa participation dans Allied Universal pour un produit net de cession supplémentaire d’environ 196 millions de dollars. Ainsi, la liquidité totale de Wendel pro forma cette cession s’élevait à 2,1 milliards d’euros au 31 mars 2020.

Malgré les bons résultats 2019, et afin de faire preuve de modération en matière de dividende, le Directoire en plein accord avec le Conseil de surveillance a décidé, lors de sa réunion du 5 juin 2020 de proposer une réduction du dividende annoncé le 18 mars dernier au niveau de celui versé en 2019, soit 2,80 euros par action. Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale du 2 juillet 2020. Le dividende sera détaché le 7 juillet et payé le 9 juillet 2020.

Par ailleurs, dans une démarche de solidarité, MM. André Francois-Poncet et David Darmon renonceront à 25 % de leur rémunération fixe sur trois mois pour l’année 2020 et les membres du Conseil de surveillance renonceront également à 25% de leur rémunération sur trois mois. Les sommes issues des réductions de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel pour financer des initiatives de solidarité et de mécénat.

Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale du 2 juillet 2020.

Solidarité et mécénat

Fidèle à ses valeurs et à sa longue tradition d’engagement dans la société civile, Wendel souhaite marquer son soutien et sa solidarité aux populations et aux organisations affectées par les conséquences de la crise sanitaire.

Wendel annonce le renouvellement pour cinq ans de sa convention de mécénat avec le Centre

Pompidou-Metz dont Wendel est le mécène fondateur depuis sa création en 2010. Wendel tient en effet à souligner l’importance cruciale de soutenir le monde de la culture dans la période actuelle. Wendel réitère en outre son soutien à toutes les institutions qu’elle accompagne dans le domaine de la santé et de l’éducation.

Pompidou-Metz dont Wendel est le mécène fondateur depuis sa création en 2010. Wendel tient en effet à souligner l’importance cruciale de soutenir le monde de la culture dans la période actuelle. Wendel réitère en outre son soutien à toutes les institutions qu’elle accompagne dans le domaine de la santé et de l’éducation. Les sommes issues des baisses de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel au bénéfice des Restaurants du Cœur en France et de The Bowery Mission et d’Empty Bowls aux États-Unis.

Wendel souhaite compléter ses actions de solidarité par un mécénat de compétences en finançant des formations visant à prévenir la violence, dispensées par Crisis Prevention Institute à destination des personnels d’organismes de santé et d’éducation spécialisée les plus exposés en France. Crisis Prevention Institute est un leader mondial de la formation à la prévention de crise sur le lieu de travail et aide les professionnels à garantir les meilleures pratiques pour désamorcer et gérer les comportements hostiles avec son modèle de « formation de formateurs », créant ainsi un impact très positif sur la culture organisationnelle des entreprises.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :

« L’année 2019 a été satisfaisante pour Wendel et la plupart de nos sociétés. Elle a notamment été marquée par la vente de l’essentiel de notre participation dans Allied Universal, opération qui s’est poursuivie par la récente cession du solde de nos actions dans la société. Notre performance et notre solide situation financière justifient le versement d’un dividende que nous proposons toutefois de maintenir au niveau de 2018 afin de faire preuve de modération. David Darmon et moi allons également renoncer à une partie de notre salaire dans le cadre de la solidarité exprimée ainsi par de nombreux dirigeants à la suite des effets du Covid et des actions des gouvernements.

Dans les périodes à venir, nous allons continuer à positionner Wendel vers des marchés en croissance soutenue et à rechercher une efficacité toujours supérieure. Ceci va nous amener à concentrer nos équipes sur nos trois principales implantations, Paris, Luxembourg et New York, et, comme exprimé précédemment, à focaliser les recherches de nouvelles opportunités sur l’Europe et l’Amérique du Nord. »

Agenda

02.07.2020

Assemblée générale

30.07.2020

Résultats du T2 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et trading update du T2 (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)



À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Pièce jointe