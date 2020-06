DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (MET INBEGRIP VAN HAAR GRONDGEBIED EN BEZITTINGEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 5 juni 2020

Alychlo heeft een private verkoop van aandelen in Fagron succesvol afgerond

Fagron NV (“Fagron”) werd geïnformeerd door Alychlo NV (“Alychlo”) over de private verkoop van 3.000.000 bestaande gewone aandelen van Fagron (de “Aandelen”). Dit vertegenwoordigt c. 4,2% van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron. De Aandelen zijn vandaag verkocht aan een aantal institutionele investeerders. Na de private verkoop zal Alychlo iets meer dan 10% van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron behouden.

Marc Coucke, Voorzitter van Alychlo: “Deze verkoop zorgt voor een verdere diversificatie van de activa van Alychlo en laat ons toe om tegelijk een sterk toegewijde aandeelhouder van Fagron te blijven.”

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG trad op als Bookrunner in verband met de private verkoop.

