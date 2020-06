MONTRÉAL, 05 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq: DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, annonce qu'elle se prévaudra d'une prolongation générale de 45 jours accordée par les autorités de réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis et au Canada et déposera au plus tard le 31 juillet 2020 ses états financiers et son rapport de gestion pour son premier trimestre clos le 2 mai 2020. La date limite de dépôt était initialement fixée au 16 juin 2020.



Dans le cadre de la prolongation de 45 jours, la Société confirme que ses dirigeants et autres initiés sont soumis à une politique d'interdiction de transiger en matière d’opérations d'initiés qui reflète les principes de l’article 9 de l'Instruction générale canadienne 11-207 intitulée Interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires. La Société confirme que les seuls développements commerciaux importants depuis le 2 novembre 2019, soit la date des derniers états financiers intermédiaires déposés par la Société, sont tels que présentés dans la déclaration de changement important de la Société déposée sur SEDAR le 24 mars 2020 et dans le communiqué de presse de la Société daté du 27 avril 2020 fournissant une mise à jour détaillée des activités et de la performance financière à la lumière de la pandémie du coronavirus (COVID-19).

Dans son communiqué de presse du 27 avril 2020, DAVIDsTEA a annoncé qu'elle se prévalait de la prolongation générale de 45 jours accordée par les autorités de réglementation des valeurs mobilières pour le dépôt de ses états financiers audités, de son rapport de gestion et de sa notice annuelle pour l'exercice clos le 1er février 2020. Comme l'exige l'Instruction générale canadienne, DAVIDsTEA confirme qu'il n'y a pas eu de développements commerciaux importants depuis la date de son communiqué de presse. Comme annoncé précédemment, DAVIDsTEA a l'intention de déposer ses états financiers annuels et les documents connexes le 15 juin 2020.

