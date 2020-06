HUDSON, New Hampshire, 06 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc. (« GTAT », la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Bob Krysiak au sein de son Conseil d'administration, avec effet immédiat.



M. Krysiak possède plus de 30 ans d'expérience chez STMicroelectronics (« ST»), une société de premier plan spécialisée dans les semi-conducteurs et un fournisseur majeur de dispositifs à base de carbure de silicium « SiC ». Plus récemment, M. Krysiak a occupé le poste de Vice-président exécutif et Directeur général de ST dans la région Amériques, une entreprise d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Il a également été membre du comité stratégique de la société et a dirigé l'effort mondial de marketing numérique. Il a quitté ST à la fin de l'année 2018. M. Krysiak possède une vaste expérience dans le domaine des semi-conducteurs avec une connaissance étendue des marchés et des produits. Lors de son mandat chez ST, il a joué un rôle clé dans la mise sur le marché de son activité de semi-conducteurs basée sur le SiC, et cette expérience renforcera encore davantage la stratégie déjà fructueuse de GTAT en tant qu'acteur majeur dans l'espace SiC.

« Au cours des dernières années, GTAT a fait des progrès remarquables pour devenir un fournisseur de matières cristallines de classe mondiale », a déclaré Gene Davis, président du Conseil d'administration de GTAT. « La nomination de Bob au sein du Conseil d'administration renforce l'expérience et les talents pertinents au sein du Conseil afin de continuer à gouverner et soutenir efficacement la Société au moment où elle prend une position de leader sur le marché du carbure de silicium. La Société dispose d'une équipe de direction sans égal et l'expertise de Bob dans ce domaine pourra être utilisée pour accélérer davantage sa croissance à l'avenir. »

« Nous sommes très heureux que Bob rejoigne notre Conseil d'administration », a déclaré Greg Knight, président et PDG de GTAT. « Ses réalisations exceptionnelles dans le domaine des semi-conducteurs à base de SiC s'avéreront inestimables pour nous au moment où nous accélérons notre leadership dans les cristaux de SiC de haute qualité à un prix attractif pour les fabricants de substrats. »

Les faits saillants de la carrière de M. Krysiak chez ST incluent de nombreux postes occupés entre 1983 et 2019, où il a contribué à la position prééminente que la Société occupe aujourd'hui. « Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Conseil d'administration de GTAT », a déclaré M. Krysiak. « Au cours de mon mandat chez ST, nous avons reconnu très tôt que les dispositifs à base de carbure de silicium changeraient la donne sur des marchés à forte croissance tels que celui des véhicules électriques. La qualité supérieure de GTAT associée à un modèle commercial axé sur la production de cristaux à haut volume et une domination par les coûts permettront d'élargir l'approvisionnement en galettes de carbure de silicium et d'accélérer l'utilisation de carbure de silicium dans l'électronique de puissance. »

M. Krysiak est titulaire d'un diplôme en électronique de l'université de Cardiff, au Royaume-Uni et d'un MBA de l'université de Bath, au Royaume-Uni. Il remplace Matthew Aronsky qui a récemment démissionné après avoir siégé au Conseil d'administration de GTAT depuis 2016.

À propos de GTAT Corporation

GTAT Corporation, une filiale en propriété exclusive de GT Advanced Technologies Inc., entreprise dont le siège social est situé à Hudson, dans l’État du New Hampshire (États-Unis), produit des matériaux à base de carbure de silicium et de saphir à destination des marchés à forte croissance. Ces matériaux sont fondamentaux pour permettre l'adoption accélérée d'une nouvelle génération de produits tels que les véhicules électriques, les moteurs industriels à haute puissance, les infrastructures de télécommunications, ainsi que les systèmes aérospatiaux et de défense. Pour toutes ces applications, le carbure de silicium et le saphir présentent des avantages techniques éprouvés. GTAT représente un partenaire de chaîne d’approvisionnement précieux pour les leaders de ces différents marchés. Pour tout complément d'information sur la société, rendez-vous sur le site www.gtat.com.

Contacts de GTAT Corporation

Christopher Van Veen

Directeur des communications marketing

Chris.vanveen@gtat.com

603.417.2230

Demandes de renseignements / Ventes : sicinfo@gtat.com