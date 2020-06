HUDSON, N.H., June 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc. ("GTAT", "Società") è lieta di annunciare la nomina di Bob Krysiak al suo Consiglio di Amministrazione, con effetto immediato.



Krysiak ha più di 30 anni di esperienza presso la STMicroelectronics ("ST"), un'importante azienda produttrice di semiconduttori e fornitore leader di dispositivi "SiC" in carburo di silicio. Più recentemente Krysiak è stato Executive Vice President e General Manager della Regione Americas della ST, un'attività multimiliardaria. È stato anche membro del comitato strategico dell'azienda e ha gestito l'impegno di marketing digitale a livello mondiale. Si ritirò dalla ST alla fine del 2018. Bob ha un'ampia gamma di esperienze nei semiconduttori con una vasta conoscenza dei mercati e dei prodotti. Mentre era alla ST, Bob è stato un attore chiave nel guidare il loro business dei semiconduttori basato su SiC nel mercato, e questa esperienza rafforzerà ulteriormente la strategia già di successo di GTAT come un attore importante nello spazio SiC.

"GTAT ha fatto un notevole perno negli ultimi anni diventando un fornitore di qualità mondiale di materiali cristallini", ha dichiarato Gene Davis, Presidente dello Board di GTAT. "La nomina di Bob al Consiglio di Amministrazione rafforza l'esperienza e il talento del Consiglio di Amministrazione al fine di continuare a governare e supportare efficacemente la Società in quanto assume una posizione di leadership nel mercato del carburo di silicio. L'azienda ha un team di leadership secondo a nessuno e sfruttare l'esperienza di Bob in questo settore accelererà ulteriormente la sua crescita".

"Siamo molto entusiasti di far entrare Bob nel nostro Consiglio di amministrazione", ha dichiarato Greg Knight, Presidente e CEO di GTAT. "I suoi eccezionali risultati nello spazio dei semiconduttori SiC ci saranno preziosi, poiché acceleriamo la nostra leadership nel cristallo SiC di alta qualità e a prezzi vantaggiosi per i produttori di substrati".

Tra i momenti salienti della carriera di Krysiak presso la ST figurano numerosi ruoli che si sono svolti tra il 1983 e il 2019, dove ha contribuito a ricoprire la posizione di preminente posizione che la Società detiene oggi. "Sono estremamente lieto di partecipare al consiglio di amministrazione di GTAT", ha affermato Krysiak. "Durante il mio soggiorno in ST, abbiamo riconosciuto molto presto che i dispositivi in carburo di silicio avrebbero subito un cambiamento di gioco per i mercati in forte crescita come i veicoli elettrici. La qualità superiore di GTAT, unita a un modello aziendale incentrato sulla produzione di cristalli ad alto volume e sulla leadership dei costi, consentirà una più ampia fornitura di wafer in carburo di silicio e accelererà l'uso del carburo di silicio nell'elettronica di potenza".

Krysiak si è laureato alla Cardiff University, nel Regno Unito, con una laurea in elettronica e ha conseguito un MBA presso l'Università di Bath, nel Regno Unito. Sostituisce Matthew Aronsky che si è dimesso di recente dopo aver fatto parte del consiglio di amministrazione di GTAT dal 2016.

Informazioni su GTAT Corporation

GTAT Corporation, controllata al 100% da GT Advanced Technologies Inc., con sede a Hudson, N.H. USA, produce materiali in carburo di silicio e zaffiro per i mercati in forte crescita. Questi materiali sono fondamentali per accelerare il passaggio a una nuova generazione di prodotti come i veicoli elettrici, i motori industriali ad alta potenza, le infrastrutture di telecomunicazione e i sistemi aerospaziali/militari. Il carburo di silicio e lo zaffiro offrono vantaggi tecnici dimostrati per queste applicazioni. GTAT è un importante partner della catena di fornitura per i leader di questi diversi mercati. Per ulteriori informazioni sull'azienda, visitare il sito www.gtat.com.

