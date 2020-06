HUDSON, N.H., June 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc. (“GTAT”, “Bedrijf”) is trots op de toetreding, per direct, van dhr. Bob Krysiak tot de Raad van Bestuur.



Dhr. Krysiak heeft meer dan 30 jaar ervaring bij STMicroelectronics (“ST”), een groot bedrijf op het gebied van halfgeleiders en een toonaangevend leverancier van apparaten met siliciumcarbide, “SiC”. In zijn meest recente functie was dhr. Krysiak Executive Vice President en General Manager van de regio Americas van ST, een miljardenbedrijf. Daarnaast was hij lid van de strategische commissie van het bedrijf en beheerde hij de wereldwijde digitale marketing van het bedrijf. Eind 2018 ging hij bij ST uit dienst. Bob heeft brede ervaring met halfgeleiders en een brede kennis van markten en producten. Bij ST speelde Bob een belangrijke rol bij het verbeteren van de marktpositie van de SiC-halfgeleiders van het bedrijf, en deze ervaring zal de toch al succesvolle strategie van GTAT als grote speler op de SiC-markt verder versterken.

“GTAT heeft in de afgelopen paar jaar een opmerkelijke omslag gemaakt door een leverancier van wereldklasse te worden op het gebied van kristalmaterialen,” aldus Gene Davis, voorzitter van de Raad van Bestuur van GTAT. “De aanstelling van Bob in de Raad van Bestuur vergroot de relevante ervaring en het relevante talent van de Raad, voor het effectief blijven leiden en ondersteunen van het Bedrijf terwijl het een toonaangevende positie inneemt op de markt voor siliciumcarbide. Het Bedrijf heeft het allerbeste managementteam, en door gebruik te maken van Bobs expertise op dit gebied zal de groei in de toekomst verder versnellen.”

“Wij zijn heel enthousiast dat Bob zich bij onze Raad van Bestuur voegt,” verklaarde Greg Knight, president-directeur en CEO van GTAT. “Zijn uitstekende prestaties op het gebied van SiC-halfgeleiders is van onschatbare waarde voor ons terwijl we onze leiderspositie op het gebied van hoogwaardig, aantrekkelijk geprijsd SiC-kristal voor substraatproducenten uitbreiden.”

Tot de hoogtepunten van de loopbaan van dhr. Krysiak bij ST omvatten een groot aantal functies tussen 1983 en 2019 waarbij hij bijdroeg aan de leiderspositie die het bedrijf momenteel heeft. “Ik ben zeer blij met mijn toetreding tot de Raad van Bestuur van GTAT,” aldus dhr. Krysiak. “In mijn tijd bij ST zagen wij zeer vroeg in dat apparaten met siliciumcarbide alles veranderden voor sterk groeiende markten zoals EV’s. De topkwaliteit van GTAT in combinatie met een bedrijfsmodel dat is gericht op kristalproductie in hoge volumes en toonaangevende kostenbeheersing maken een bredere levering van siliciumcarbidewafers mogelijk en versnellen de toepassing van siliciumcarbide in vermogenselektronica.”

Dhr. Krysiak behaalde een graad in Elektronica aan de Cardiff University in het VK, en heeft een MBA van de University of Bath in het VK. Hij vervangt Matthew Aronsky, die sinds 2016 in de Raad van Bestuur van GTAT zat en recent is opgestapt.

Over GTAT Corporation

GTAT Corporation, een volledige dochteronderneming van GT Advanced Technologies Inc., met haar hoofdkantoor in Hudson, N.H. Verenigde Staten, produceert siliciumcarbide- en saffiermaterialen voor sterk groeiende markten. Deze materialen zijn essentieel voor de versnelde adoptie van een nieuwe generatie producten, zoals elektrische voertuigen, industriële hoogspanningsmotoren, infrastructuur voor telecommunicatie, en luchtvaart-/defensiesystemen. Siliciumcarbide en saffier bieden bewezen technische voordelen voor dergelijke toepassingen. GTAT is een gewaardeerde partner in de leveringsketen voor toonaangevende bedrijven in deze diverse markten. Meer informatie over het bedrijf vindt u op www.gtat.com.

