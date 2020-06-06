美国新罕布什尔州哈德逊, June 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc.（以下称“GTAT”、“公司”）很高兴地宣布任命Bob Krysiak先生为董事会成员，立即生效。



Krysiak先生在碳化硅（SiC）器件的领先供应商、大型半导体公司Stmicroelectronics（以下称“ST”）有超过30年的工作经验。Krysiak先生的上一个职务是ST美洲区执行副总裁兼总经理，管理数十亿美元的业务。他还曾担任该公司战略委员会成员并负责全球数字营销工作。他于2018年底从ST退休。Bob在半导体方面拥有丰富的经验，对市场和产品有非常广泛的了解。任职ST期间，Bob在推动该公司碳化硅半导体业务进入市场方面发挥了关键作用，其相关经验将使GTAT作为碳化硅领域主要参与者业已获得成功的战略得到进一步加强。

“过去几年，GTAT已经取得令人瞩目的成绩，成长为世界级的晶体材料供应商，”GTAT董事会主席Gene Davis表示， “Bob的任命将增强董事会的相关经验和才干，从而继续有效治理并帮助巩固公司在碳化硅市场的领先地位。公司拥有一支无与伦比的领导团队，利用Bob在这一领域的专业知识会进一步加快公司的发展。”

“我们对Bob加入董事会感到非常高兴，”GTAT总裁兼首席执行官Greg Knight表示。“他在碳化硅半导体领域取得的杰出成就对我们来说非常宝贵，将帮助我们加快在碳化硅晶体领域占据领导地位，为基板制造商打造质量上乘并具有价格吸引力的产品。”

Krysiak先生在ST的职业生涯可圈可点，1983年至2019年间曾先后担任多个职务，为该公司取得今天的卓越市场地位做出了贡献。“我非常高兴能加入GTAT董事会，”Krysiak先生表示， “在ST，我们很早就认识到在EV等高增长市场，碳化硅器件将成为一项颠覆性技术。GTAT的顶级品质与专注于大批量晶体生产和成本领先的商业模式相结合，将扩大碳化硅晶片的供应范围，并加速碳化硅在电力电子领域的使用。”

Krysiak先生毕业于英国卡迪夫大学并获得电子学学位，此外还拥有英国巴斯大学MBA学位。他接替的是自2016年起担任GTAT董事并已经于近期辞职的Matthew Aronsky。

关于GTAT Corporation

GTAT Corporation是GT Advanced Technologies Inc.的全资子公司，总部位于美国新罕布什尔州哈德逊，主要生产用于高增长市场的碳化硅和蓝宝石材料。这些材料是加速采用电动汽车、大动力工业电机、电信基础设施以及航空航天/国防系统等新一代产品的基础。碳化硅和蓝宝石为这些应用提供了经过验证的技术优势。GTAT是备受各相关行业市场领先企业推崇的供应链合作伙伴。有关公司的更多信息，请访问：www.gtat.com。

GTAT Corporation联系信息

Christopher Van Veen

营销传播经理

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